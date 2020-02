"Abiertamente antisistema", así se declaraba José Luis Cuerda, el aclamado director de cine fallecido a los 72 años en su casa de Madrid. El director de 'Amanece que no es poco' nunca ocultó este pensamiento y una clara muestra fueron sus entrevistas en laSexta Noche.

En su opinión, no se puede ser de un sistema que "permite y fomenta que un 1% acumule la misma riqueza que el 99% restante es un sistema criminal", y aclaraba: "Si no es el 1% y es un 20%, lo mismo me da, porque eso no se consigue si no es explotando a la gente y haciendo marranadas".

"¿Cómo se va a ser del sistema si es el que mata inmigrantes y genera pobres?", se preguntaba Cuerda antes de sentenciar con un contundente: "Es un sistema asesino".

Además, aclaraba que considerarse antisistema no tiene nada que ver con querer ganar dinero con tu trabajo. "Yo sé como trato a la gente con la que trabajo, en qué condiciones lo hacen y cómo comercio con mi trabajo", explicaba. Por otra parte, reprochaba a los políticos que firmen cosas que saben que no van a cumplir.

"Kubrick era un memo"

Nacho Vigalondo entrevistó a José Luis Cuerda. Entonces el director de cine aseguraba que "las palabras son el único dios que existe": "Nos enseñan a leer palabras, a leer imágenes y sonidos no. El análisis de un cuadro desde el punto de vista formal no se enseña", espetaba, asegurando que "somos unos analfabetos audiovisuales".

Puedes acceder a la entrevista completa a través de este enlace. En ella, se atreve a afirmar que el director de cine Stanley Kubrick era "un memo", se pregunta "qué cojones es un cuadro abstracto" y llega a espetar que "el cine no es surrealista".

"La legislación española castiga al cine"

José Luis Cuerda también confesó en 2016 en laSexta Noche que no conseguía dinero para hacer películas y aseguraba que "el dinero que da el cine español a las arcas es mucho mayor que lo que las arcas le dan al cine". "La legislación española castiga al cine mientras la derecha europea lo subvenciona que te cagas", explicaba en este vídeo.

"El animal más tonto es el milmillonario"

"La corrupción es el resultado de 'si hay uno que no paga, ¿por qué lo voy a hacer yo?'", afirmaba José Luis Cuerda, que no entiende para qué quiere tanto dinero el milmillonario, al que define como el animal más tonto en el siguiente vídeo.