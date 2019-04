Ana Belén, un Goya de Honor para un referente que alza la voz: "Hay cosas que nos tienen muy enfadados"

Fue con la película 'Miss Caribe' cuando recibió la primera nominación a mejor actriz, aunque nunca se llevó el Goya hasta ahora. "Pensé que se habían equivocado, no tendrán a otra persona a mano", confiesa Ana Belén.

Ante la cámara ha hecho prácticamente de todo, incluso ha trabajado junto a su marido y ha dirigido una película. Sin embargo dice que lo dejaría todo por una más: "Me gusta a pesar de los madrugones, me gusta a pesar de las esperas, me gusta a pesar de la poca continuidad que tiene el trabajo".

En el cine y fuera ha sido siempre un rostro y una voz fuerte. "Hay cosas que nos tienen, creo que a todos, si no preocupados, muy enfadados", afirma. Después de cinco nominaciones, por primera vez en su carrera sabe que saldrá con un Goya entre sus manos: "En ningún momento pensé que iban a dar mi nombre". Más de cincuenta películas y mucha verdad le han valido para el Goya de Honor.