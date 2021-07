Fue un 23 de julio de 2011 cuando sucedió. Amy Winehouse murió en su apartamento tras sufrir una parada por una intoxicación etílica. Tenía solo 27 años.

Amy se fue, pero nos quedó su legado artístico. Fue breve, como su vida, pero está lleno de grandes obras en sus dos discos: Frank y Back to Black. El primero de ellos le permitió alcanzar el éxito en Reino Unido, mientras que 'Back to Black' supuso su consagración como artista internacional. Como muestra, un botón: ganó seis premios Grammy en su corta carrera.

Sus temas, que siguen copando listas de éxitos en todo el mundo, son inolvidables. Elegir solo diez para honrar su memoria es difícil, pero aquí va nuestro intento:

'Back to Black'

Es quizá la canción más conocida de la artista: da nombre a su segundo disco, el que la consagró a nivel internacional. Este tema es una de las señas de identidad de la cantante y refleja uno de sus momentos más oscuros. Tal y como ella cuenta en una entrevista a CNN en 2007, la canción habla de las personas que están completamente absorbidas por una relación, hasta el punto de que cuando esta se rompe se quedan sin nada. Porque, como explicaba en el medio estadounidense, mientras la otra persona volvía a su vida, ella volvía "al negro" al considerar que no tenía nada ni antes de la relación ni después de ella.

'Rehab'

'Rehab' fue toda una declaración de intenciones de la artista y una fiel muestra de sus convicciones y problemas. De hecho, es una de sus canciones más conocidas. La propia Amy afirmaba que siempre escribía "de forma autobiográfica". En ella habla de su negativa a ingresar en un centro de desintoxicación que la ayudara con sus problemas de adicción. "Han tratado de hacerme ir a rehabilitación pero no iré. Incluso habla de la influencia de su padre en esa decisión cuando dice que su padre la ve bien y que prefiere quedarse en casa", contó la artista.

'You Know I'm no Good'

En esta canción habla de las relaciones y de como, aunque intente olvidar a un antiguo amor con otro nuevo, ese sentimiento permanece ahí. Este tema se hizo más conocido cuando fue el elegido por la cantante para un evento de los premios Grammy de 2008. Su actuación se realizó a través de una pantalla, ya que no pudo acudir por problemas con su visado y las drogas.

'Tears dry on ther own'

La canción dice: "I knew I hadn't met my match / But every moment we could snatch", es decir, "sabía que no había encontrado a mi pareja, pero cada momento que teníamos lo robábamos". Es una canción más alegre que las anteriores y que trata del desamor que ella misma sufrió con su exmarido. Durante una actuación, Amy admitió de que la canción trataba sobre las relaciones con las que, a pesar de que sabes que van a fracasar, no puedes acabar.

'Stronger than me'

Fue el primer sencillo de su carrera. En esta canción la artista muestra un lado más jazz. En ella habla sobre una pareja que no le ha proporcionado lo que ella necesita. Expresa que está cansada de ser la persona al mando y que necesita salir con alguien que ocupe ese papel y no el de un niño al que tener que cuidar.

'Love Is a Losing Game'

Perteneciente a su segundo álbum, este tema le valió un premio Ivor Novello. La letra de la canción habla de que el amor no es más que un juego en el que ya sabes que no vas a poder ganar.

'Just Friends'

La canción es más próxima al reggae y también forma parte de su segundo álbum. En el tema, que significa 'Solo amigos', Amy Winehouse vuelve a inspirarse en su propia experiencia y critica al hombre débil que no es capaz de seguir a la mujer que tiene a su lado, que no adquiere un compromiso con ella y que la abandona.

'Fuck Me Pumps'

En el videoclip de la canción, perteneciente a su álbum 'Frank', hace una breve aparición su padre. Este tema es una "burla" hacia las mujeres cuya intención es buscar un marido o una pareja con dinero que les permita cambiar de vida.

'Body and Soul'

No podía faltar su mítico tema con Tony Bennett, que le valió un premio Grammy a la mejor interpretación de pop de dúo/grupo. "Estás haciendo de mi vida una ruina. Sabes que estoy a tu disposición. Con mucho gusto me rendiría a ti, en cuerpo y alma", cantaban.