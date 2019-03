Tu verdadera personalidad, al descubierto por tu foto de whatsapp

Las imágenes de perfil de las redes sociales reflejan la personalidad de los usuarios. Según explica Amaya Terrón, psicóloga experta en redes sociales, "no es una foto elegida aleatoriamente, lo pensamos muy bien, está todo muy planificado".



Si cada uno de nosotros analiza las fotos de perfil de sus contactos, verá que hay personas que aparecen más guapas de lo que en realidad son. En palabras de Terrón, es una demostración de "dependencia hacia lo que opinan los demás".



En caso de que se aparezca de lado, es para "jugar con la seducción" porque se oculta una parte del rostro. Lo mismo ocurre al poner una foto de espaldas. Incluso puede ocurrir que estas personas estén pasando algún tipo de proceso de duelo, por lo que quizá puede costar acercarse a ellas.



Mostrar una foto de los hijos evidencia que se siente orgullo hacia ellos. No obstante, si la imagen muestra a alguien de pequeño indica nostalgia y búsqueda de protección.



Si aparce la persona con un paisaje destrás, puede significar que no se considera suficientemente atractiva y que por esta razón ha elegido "compartir protagonismo". Si no hay foto, la persona que hay detrás es alguien dejado.



De forma consciente o no, se intenta reflejar una imagen positiva.