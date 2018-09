Los adolescentes, obsesionados con el móvil: dos de cada diez reconocen haber visitado paginas de contenido peligroso

Dos de cada diez chicos entre 14 y 24 años reconoce que ha visitado en el último año alguna página web de contenido duro o peligroso, según revela un nuevo estudio de la Fundación Mapfre

En ellas aprenden desde, por ejemplo, cómo autolesionarse, hacer daño a otros o estar extremadamente delgado usando "dietas rápidas para adelgazar", como reconoce una joven. Más de la mitad de los chicos reconocen que miran el móvil todo el rato. "No puedo aguantar, tengo la necesidad de ver YouTube", cuenta un chico.

Incluso mientras están estudiando o trabajando porque si no lo miran, piensan que se están perdiendo algo y que se quedan fuera. "He de saber si alguien me ha hablado, o tengo alguna notificación", explica una chica. Por eso nueve de cada diez tiene redes sociales. En la red hay que estar, piensan, aunque más de tres de cada diez afirman que han sufrido insultos o amenazas.

Hay que educar ya porque les está costando hasta la salud, ya que "en torno al 50% dice que abandona ciertas tareas como dormir, como estudiar, o como leer", advierten desde Mapfre. El autocontrol con el móvil es una asignatura que no hace falta estar en la edad del pavo para tener pendiente.