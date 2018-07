Un streaming de la NASA permite observar la Tierra desde el espacio 24 horas al día

EN VIVO Y EN DIRECTO

Ver la Tierra desde el espacio ya no sólo tiene que ser un sueño de infancia, la tecnología ha conseguido cumplir esa aspiración que tantos pequeños, y no tan pequeños también, han compartido desde el inicio de los tiempos. La NASA ha puesto en marcha un 'streaming' que trasmite a tiempo real las emisiones desde la Estación Espacial Internacional. Además, esta emisión se puede programar con las pausas necesarias, y así no perder ni un segundo de las increíbles vistas.