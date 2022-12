¿Se puede 'ver' un cambio de estación? La pregunta puede parecer compleja, pero la respuesta es simple y clara: no. No hay nada que te dé a entender que has pasado del otoño al invierno; no hay nada que te avise de que has dado un salto de estación. No obstante, los cambios de estación tienen mucho simbolismo y mucho espectáculo a su alrededor. A lo largo de la historia se han celebrado muchos ritos y han existido multitud de creencias relacionadas con todos los acontecimientos astronómicos, también con el paso del otoño al invierno, que tiene lugar en el solsticio de diciembre.

El más conocido de todos es el que gira en torno al Stonehenge, un monumento megalítico ubicado en Inglaterra cuyo fin se desconoce, aunque se cree que se construyó como observatorio astronómico, dado que las piedras que lo conforman están alineadas para marcar la salida y la puesta del sol durante el solsticio de diciembre y también durante el de junio. La organización pública English Heritage, responsable de la gestión del Stonehenge (entre otros muchos monumentos y sitios históricos), celebra cada año los solsticios desde este monumento, espectáculo que se puede disfrutar también desde casa.