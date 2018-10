Las universidades españolas plantan cara a las pseudociencias con la retirada de estudios cuestionados

Hasta otras ochos universidades han hecho lo mismo en los últimos dos años. Han eliminado todas sus ofertas sobre pseudociencia. Una medida, que desde diferentes colectivos contrarios a las pseudoterapias, llevan pidiendo desde hace años.

"Es inadmisible que una universidad ofrezca información falsa", denuncia Elena Campos, presidenta de la APETP.

Pero en España, todavía sigue habiendo centros que ofertan diferentes estudios sobre pseudociencias. Una de ellas es la Universidad de Santiago de Compostela.

Allí, el máster de Acupuntura se lleva ofertando hace más de 20 años. Alertan a los alumnos de que ciertas patologías no pueden ser curadas con estas técnicas. No obstante, Juan Suárez, director de este máster, "todos deben acogerse al código deontológico que impide malas praxis, no se pueden ofrecer tratamientos inadecuados".

Sin embargo, sus críticos insisten. "Todas estas titulaciones van a ser utilizadas por estafadores sanitarios", así lo apunta Elena Campos.

Cualquier terapia mal aplicada puede provocar daños en la salud de los pacientes.