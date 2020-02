El ministro de Ciencia, Pedro Duque, ha explicado por qué no se puede mover un satélite con una cuerda, pero ha agradecido la curiosidad por cuestiones científicas y técnicas "que pueden despertar las vocaciones de investigación de los más jóvenes".

Así lo ha manifestado Duque en una publicación en su cuenta de Twitter, en la que responde a Jorge Ponce, colaborador del programa 'La Resistencia', quien le preguntó si con una "cuerda muy larga" podía desplazar un satélite con la mano.

"La curiosidad lleva a las preguntas y no hay preguntas tontas, todas llevan a pensar y discurrir y al responderlas ganas conocimiento siempre. Sigamos dándole al coco", ha señalado Duque en un vídeo explicativo en el que resuelve la duda de Ponce.

El ministro de Ciencia ha agradecido la "curiosidad" por estas cuestiones científicas y ha subrayado que, aunque algunas preguntas "puedan parecer absurdas a primera vista", algunos de los avances científicos de mayor impacto "han sido el fruto de experimentos triviales".

"Gracias por tu pregunta y por tu curiosidad, pero lo de mover un satélite con una cuerda no creo que se pueda", ha respondido Duque, quien ha explicado que el material más resistente que ha encontrado es el de nanotubos de carbono, que es "25 veces más resistente que el acero y parecido al grafeno".

En este punto, ha explicado que, para llegar a una altura de 36.000 kilómetros, habría que usar miles de toneladas de cable. "Aún con ese supermaterial, con un contrapeso del otro lado de tamaño parecido, no creo que tengamos ninguno fuerza en el brazo para mover miles de toneladas", ha bromeado Duque.

No obstante, el ministro ha apuntado que la duda planteada por Ponce "no es ninguna tontería", ya que en los años 60, "primero los rusos y luego los americanos", pensaron en un hipotético ascensor espacial "para conectar la superficie del planeta con el espacio". "Ahorraríamos muchísimos gastos de combustible y cohetes subiendo los nuevos satélites por ese cable, pero con nuestra tecnología actual ahora mismo no es posible", ha concluido Duque.