Barcelona, Valencia o La Manga quedaría sumergidas por los efectos del cambio climático

Los puertos de Barcelona y de Valencia, la Manga o el Delta del Ebro anegados por el agua en el año 2100. Son las previsiones de una ONG estadounidense si no paramos el cambio climático. Calculan que si no hacemos nada, la temperatura de la tierra subirá 4 grados, provocando grandes desastres.

El Paseo de Colón, en Barcelona, estaría completamente anegado por el calentamiento global en el año 2100. El nivel del mar subiría 1,5 metros si la temperatura se incrementa 2ºC. Antonio Ruiz de Elvira, catedrático de Física Aplicada de la UAH, asegura que "los problemas son las tormentas, las olas…".

El aeropuerto del Prat desaparecería según la proyección que ha realizado una ONG de EEUU. Las grandes ciudades del litoral mediterráneo, como Valencia, se convertirían en diques de contención. La famosa Albufera valenciana quedaría inundada por el mediterráneo.

¿Estamos condenados o se podría evitar? "La cosa es que no continúe y que no sea catastrófico, que sea molesto pero no catastrófico", dice el catedrático que también asegura que “podemos hacerlo porque tenemos los recursos tecnológicos pero nos faltan las ganas de usarlos”.

Peor suerte correría la Manga del Mar Menor, en Murcia, que quedaría borrada del mapa. Un desastre natural sería el del Parque Natural del Delta del Ebro que dejaría de existir engullido por el agua salada. Un fenómeno destructor que afectaría a todo el mundo, consecuencia de un cambio climático creado por el hombre, que ya no se puede frenar.