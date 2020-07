Este 2020 está siendo espectacular a nivel astronómico. Entre el cometa NEOWISE, las acuáridas y las perseidas —que este año serán más brillantes que nunca— es muy sencillo dar con auténticas maravillas en nuestro cielo.

El día ideal para ver las perseidas (o Lágrimas de San Lorenzo) es el próximo 12 de julio. Este año la Luna estará a favor de los astroturistas, debido a que se mostrará en fase menguante, casi totalmente oscura. Lo que facilitará la visión de los más de 100 meteoros que caerán por hora.

Las perseidas, visibles cuando caiga el Sol

Basta con estar en un lugar despejado justo antes de que salga la Luna. Como hemos dicho, ésta será menos luminosa este año, por lo que no es necesario el uso de prismáticos ni de telescopios. No obstante, es fundamental alejarse de las grandes ciudades y, en la medida de lo posible, no utilizar el teléfono móvil antes para que nuestra visión se acostumbre a la oscuridad.

Las perseidas proceden de los cometas. Son partículas de polvo que salen despedidas por el espacio al entrar en combustión, y nacen del cometa Swift Tuttle, uno de los más grandes de los alrededores de la Tierra.