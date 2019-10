María estaba en su casa en el campo cuando un hombre se acercó a pedirle agua. Cuando fue a dársela le dijo que iba a por ella: "Yo no vengo a por agua, vengo a por ti".

Mientras forcejeaba intentado huir recordó que días antes había activado los mensajes de emergencia. Tenía el móvil en la mano y pulsó el botón: "Le di al botón, yo no sabía si eso se había activado, no sabía nada".

Lo que pasó es que efectivamente se activó, y su hermano estaba al otro lado. "Me llegó una ubicación, un mensaje de alerta donde pone 'necesito ayuda'", explica a laSexta.

La mayoría de los móviles tienen esta opción: en los dispositivos con sistema operativo iOS debemos ir a la opción 'ajustes', 'Emergencia SOS', 'definir contactos médicos' y allí añadiremos los números a los que avisará el móvil.

En la mayoría de los que tienen sistema operativo Android lo haremos desde 'Ajustes', 'Funciones Avanzadas', 'Enviar mensaje SOS': en esa pantalla definiremos los contactos. En ambos sistemas bastará con pulsar tres o cinco veces el botón de encendido.

Hay más aplicaciones que nos pueden ayudar en una emergencia, por ejemplo 'When and Where', un app para volver segura a casa que funciona por geolocalización. También existe ‘MY112’ que funciona en siete comunidades autónomas y envía tu localización directa a las pantallas del 112.