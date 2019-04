Armas mortíferas bajo control de la inteligencia artificial: los ejércitos podrían estar formados en el futuro por robots asesinos

Los ejércitos podrían dejar de estar formados por personas para ser de robots. El Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea del sur ha lanzado un proyecto para crear humanoides con fines armamentísticos.

Como si de una película de ciencia-ficción se tratase, el objetivo es liderar la competencia mundial en armas autónomas.

Algo que ha hecho saltar todas las alarmas en la comunidad internacional. Más de 50 científicos de 30 países han pedido a Corea del Sur que pare la creación de estos robots y exigen que se pongan medidas ante la ONU.

Corea del Sur no es el único país que aplica el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial al Ejército, grandes potencias como Estados Unidos, Rusia o China ya lo hacen.

"Puede entrar algún día en debate que las fronteras de Melilla y Ceuta se baraje la posibilidad de que no haya personas sino que haya robots en la frontera o en la valla en la que haya un aviso que diga: 'Ojo, no acercarse porque hay un robot que puede disparar porque está programado para ello'. Y si tu te acercas...", explica Jordi Calvo, coordinador Centre Delàs de Estudis per la Pau.

Algunos expertos no creen que estos soldados mecánicos acaben materializándose. "No creo que vaya a cambiar sustancialmente ni que las películas como Robocop sean probables en muchos años porque los robots son enormemente caros", señala Luis Moreno, catedrático Ingeniería de Sistemas y Automática de la UC3M.

Por el momento, estos escuadrones de máquinas sólo son factibles en el cine.