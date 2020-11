El experto en salud pública y exdirector de Sistemas de Salud de la OMS, Rafael Bengoa, ha asegurado que no hay que descartar una tercera ola de la pandemia de coronavirus.

"Como estamos siguiendo un razonamiento de que hay que salvar las Navidades, luego la Semana Santa y luego no sé qué fiesta, si caemos en la complacencia, creamos buenas circunstancias para el virus y no hay que descartar que exista una tercera ola, aunque sea más pequeña", ha señalado en una entrevista en 'El País'.

En este sentido ha criticado que "el primer desconfinamiento no funcionó" y ha exigido "compararse con los mejores, no con los peores": "Según vamos avanzando se ve inconsistencia en mensajes, autocomplacencia, cambia la percepción del riesgo y ciudadanos y políticos se comportan de manera diferente".

Bengoa ha vuelvo a insistir en la necesidad de seguir los pasos de países orientales como Australia, Nueva Zelanda o Corea del Sur que "tomaron la decisión de salud primero y economía después" con confinamientos estrictos y cortos. Algo que "ha funcionado mejor" que la estrategia de occidente que "se basa en convivir con el virus y dejar abiertas ciertas cosas": "Es la política de la erradicación frente a la de convivencia".

"Confinar cinco o seis semanas es una inversión"

El que también fuera asesor de Barack Obama ha defendido que el "confinamiento serio durante seis semanas" no deja de ser "una estrategia económica y no sanitaria", algo que los gobiernos europeos "no han interiorizado". "A juzgar por el lejano oriente confinar en serio cinco o seis semanas ha sido una buena inversión. Pero se piensa que la mejor estrategia económica es convivir con el virus", ha criticado.

Bengoa, además, se ha referido a la Comunidad de Madrid, cuya curva sigue bajando a pesar de no contar con grandes restricciones, y ha advertido que se trata de un virus "al que le gusta resurgir incluso cuando tiene cifras muy bajas": "Ojalá Madrid siga bajando, pero no hay que pensar que medidas con insuficiente rotura de cadena de transmisión van a hacer bajar a niveles en los que puedes decir 'ya estamos, desconfinemos y tal'".

"No tendremos al 70% vacunado hasta otoño de 2021"

El experto también se ha referido a la futura vacuna contra el coronavirus y ha augurado que, tras el anuncio de Pfizer, "la tendencia de los gobiernos va a ser seguir haciendo restricciones porque parece que la vacuna va a llegar antes de lo previsto".

"Esto es una aceptación de 200-300 muertes al día. Más que una aceptación, se sobreentiende si estamos vacunando en abril-mayo, hasta que tengamos 65-70% de los españoles vacunados no tienes inmunidad de grupo y ese alcance no se va a conseguir hasta el otoño-invierno del año que viene. Eso quiere decir que hasta otoño, aunque hayamos empezado a vacunar en primavera, tenemos que seguir con muchas restricciones", ha explicado.

En esta línea ha advertido que la epidemia no se para "como un bombardeo, que de repente no hay bombas". "No es así, se para despacio. Hasta el otoño que viene seguimos necesitando control epidemiológico local", zanja.