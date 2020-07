Cuando los investigadores que trabajan sin descanso en busca de una vacuna contra el coronavirus den con la fórmula, en un primer momento, no habrá vacuna para todos.

La pregunta, ahora que la Universidad de Oxford ha presentado unos prometedores resultados de las fases iniciales, que indican que provoca inmunidad al COVID-19 en humanos, es a quién se pondrá primero.

Los expertos apuntan a que los primeros en recibir la vacuna deberían de ser los trabajadores sanitarios. Tal y como explica el director de análisis del Instituto de Medicina Global, Rafael Vilasanjuan, a laSexta, "son los que en estos momentos pueden aportar mayor capacidad para que la vacuna tenga una efectividad ya que son los que pueden mantener el sistema sanitario".

¿Jóvenes o personas mayores?

Una vez el personal sanitario está protegido, ¿a quién tienen que ir las otras dosis? Surge la duda entre si priorizar a los jóvenes y niños, que tienen mayor capacidad para contagiar pero menor de enfermar, o a las personas mayores y de riesgo, que enferman más y contagian menos.

Los expertos indican que todo depende del tipo de vacuna. Los resultados concretados por la candidata de Oxford en las pruebas con animales han determinado que era más efectiva no tanto en la capacidad que tenían los monos en no contagiarse, sino en la de no desarrollar la enfermedad.

Teniendo en cuenta estos datos, podría ser mejor vacunar a las personas sensibles a la enfermedad, los mayores de 60 años o personas vulnerables.

¿Hay que vacunar antes en los países desarrollados?

Otra duda surge al evaluar si hay que acunar antes a los países desarrollados que a los países más pobres. ¿Estaría un país protegido vacunando al total de su población aunque no se hiciera en el resto del mundo?

Rafael Vilasanjuan responde a esta pregunta con un claro "no". "La respuesta es claramente No, a no ser que se cierren las fronteras", apunta.

Del mismo modo responde Carlos Martín, instigador de la Universidad de Zaragoza, que explica que si no se resuelve el problema de la enfermedad a nivel global, a nivel local va a estar volviendo todo el tiempo, puesto que "ninguna vacuna es efectiva al por 100%, y hay que saber también cuánto dura la inmunidad".

¿Quién decide a quién se vacuna?

En última instancia, ¿quién tiene que tomar la decisión sobre a quién se vacuna primero?

Sabemos que la OMS está trabajando en un marco general de aplicación global, pero finalmente son los expertos de Salud Pública de cada país los que deciden a qué sector de su población vacuna.

Por lo tanto, en el caso de España, será el ministerio de Sanidad quien tenga la última palabra sobre a quién se le pone.