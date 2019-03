| Puedes ver las noticias más importantes del martes 19 de marzo al pinchar en el enlace |

Torra mantiene el pulso a la Junta Electoral al no retirar los lazos amarillos tras vencer el plazo

El plazo que dio la Junta Electoral Central para que Torra retirara los lazos amarillos y otros símbolos de edificios públicos venció ayer y en la fachada del Palau de la Generalitat sigue colgando la pancarta 'Libertad presos políticos y exiliados' junto a un lazo amarillo. Torra asegurado hoy que no se “esconde” tras el síndic de greuges, como ves en el vídeo superior.

El PP aplaza el acto de presentación de sus candidatos al Senado

Pablo Casado tiene que resolver aún algunos problemas con respecto a sus listas para el Senado en las elecciones generales, por eso ha aplazado el acto de presentación de las candidaturas. Algunos lo han calificado de "rebelión" de territorios. Lo hemos contado en 'Al Rojo Vivo'.

Marcos de Quinto fue condenado por incumplir un contrato de compra de un chalé

Desde que se conoció uno de los fichajes estrella de Ciudadanos, el expresidente de Coca-Cola España Marcos De Quinto, han surgido algunas críticas o informaciones sobre su pasado. Hoy publica eldiario.es que compró un chalet a través de una sociedad agrícola suya, de la que quiso desentenderse cuando estalló la burbuja alegando desperfectos; la justicia le obligó a cumplir con el contrato.

Abascal pide que "los españoles de bien" tengan un arma para la autodefensa

En una entrevista para la web armas.es, Santiago Abascal ha pedido un cambio "radical y urgente en la ley" para que todos los españoles puedan "disponer de un arma" en su domicilio que podrían utilizar en "situaciones de amenaza real". El presidente de Vox ha querido dejar claro que desde su partido apoyan "el derecho a la autodefensa de los españoles de bien".

La primera víctima del violador de Martorell: "A mí casi me mata"

Hace 17 años Montse fue agredida por Tomás Pardo Caro, el violador de Martorell que está siendo juzgado por violar y apuñalar a una mujer cuando disfrutaba de un permiso penitenciario. Montse relata cómo a ella no la pudo violar pero le propinó una brutal paliza “casi me mata” y confiesa que el miedo de volver a verlo todavía no ha desaparecido.

Detenidas por sustraer ropa del cura en una iglesia de Sevilla para hacerse fotos de burla

Hoy hemos conocido un peculiar vídeo sobre un robo que ha tenido lugar durante este mes en la parroquia de San Julián de Sevilla. La Policía Nacional ha detenido a dos mujeres de 25 y 27 años acusadas de robar ropaje utilizado para oficiar cultos y hacerse fotos en tono de burla ante los fieles que había dentro. Las cámaras de vigilancia registraron los hechos, que puedes ver a continuación.