Estas son las seis noticias más importantes de este martes 3 de octubre de 2017

El rey Felipe VI acusa al Govern de "deslealtad inadmisible" y garantiza la unidad: "Saldremos adelante"

El rey Felipe VI compareció en el Palacio de la Zarzuela con un duro mensaje hacia las autoridades catalanas "que han incumplido de una manera consciente y deliberada la Constitución".

Miles de personas colapsan las calles y el Parlament de Cataluña para apoyar la huelga general del 3-O

Miles de personas se han congregado durante la jornada de huelga en Cataluña en la Plaza de la Universidad, Plaza de Cataluña y Vía Laietana en protesta por las cargas policiales del 1-O. También ha habido protestas frente al Parlamento catalán y ante las sedes del Partido Popular y Ciudadanos en Barcelona.

Hacienda descontará de su sueldo la jornada de huelga a los funcionarios catalanes

El Ministerio de Hacienda descontará la jornada de huelga a aquellos funcionarios que hayan secundado el 'paro de país' en Cataluña. Esta decisión choca con lo anunciado por el Govern, que aseguró que podrían sumarse a la jornada de huelga sin perder la parte proporcional de su sueldo.

El Govern estudia hacer la declaración unilateral de independencia este fin de semana

'laSexta' ha podido saber que el calendario que maneja el independentismo es proclamar la declaración de independencia esta semana. Los estrategas del Govern buscan que fuera del Parlament se cree un ambiente con cientos de ciudadanos a favor de la independencia.

Rafael Hernando: "Tengo la sensación de que ERC y la CUP desean que haya muertos en Cataluña"

"La huelga de Cataluña es política, de corte nazi", afirma el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que denuncia que "turbas violentas" estén cortando carreteras para paralizar Cataluña y hacer daño a la economía. Para Hernando, "ERC, la CUP y otra formación están deseando que haya muertos en Cataluña".

Nadal, sobre los pitos a Piqué: "Creo que todas las actuaciones de forma radical están mal"

Rafa Nadal es uno de esos deportistas que habla claro. El tenista, que se ha mostrado crítico con la situación en Cataluña, también ha criticado a aquellos que silban a Piqué en los entrenamientos con España. "No me gusta que piten a nadie, no entiendo a la gente que pita a otro. Cualquier fanatismo es malo", afirma.