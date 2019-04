Nadal, sobre los pitos a Piqué: "Creo que todas las actuaciones de forma radical están mal"

EL TENISTA OPINIA SOBRE LOS SILBIDOS AL CENTRAL

Rafa Nadal es uno de esos deportistas que habla claro. El tenista, que se ha mostrado crítico con la situación en Cataluña, también ha criticado a aquellos que silban a Piqué en los entrenamientos con España. "No me gusta que piten a nadie, no entiendo a la gente que pita a otro. Cualquier fanatismo es malo", afirma. Te lo cuenta Jugones.