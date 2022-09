Este domingo en CC: lujo con L de Lexus o el LS 500h, bienvenido Alfa Tonale y muchos más Centímetros Cúbicos

En el programa de Centímetros Cúbicos del próximo domingo 25 de septiembre (Antena 3 | 10:00h.), vamos a tener, como plato fuerte, una interesante prueba con una de las berlinas más extraordinarias -y menos vistas- del mundo. Hablamos de pasión por el detalle en clave de lujo asiático. Más concretamente japonés y de la mano de Lexus: el LS500h, que recibe un lavado de cara este año.

Su diseño es sencillamente espectacular. Se inspira en el prototipo LF-FC Concept, presentado en 2015. Sus prestaciones y acabados, superlativos. Podríamos empezar por la tecnología de sus faros, de triple proyector con sistema AHS BladeScan, continuar por el equipo de música Mark Levinson y sus 23 altavoces, y así un largo etcétera de lo mejor de entre lo mejor. Pero lo mejor será ver la prueba el domingo. No te la pierdas.

Lexus LS500h | Centímetros Cúbicos

Cambiaremos de continente para dar la bienvenida a un nuevo integrante de la familia Alfa Romeo, el Tonale, la apuesta de la marca del bisccione dentro del competido segmento C SUV. Además y como no podía ser de otro modo, en clave de electrificación desde su nacimiento, porque prácticamente toda su gama de motores es híbrida. Una evolución hacia delante en todos los aspectos, empezando por la estética, cualidad intrínseca en cualquier producto italiano, y más en Alfa. Y es que el Tonale muestra un nuevo lenguaje de diseño que heredarán los futuros modelos de la marca. Veremos en primera persona la versión MHEV, muy interesante por las ventajas que ofrece la microhibridación.

Otro protagonista de la emisión del próximo domingo será un español muy querido, el Seat Ateca, un modelo que acumula más de 400.000 unidades vendidas desde que se lanzó al mercado en 2016. Tanto comprador no puede estar equivocado, y el SUV de Martorell, especialmente en el acabado FR motivo de la prueba, no puede ser más deportivo, al menos estéticamente. La imagen, con las llantas, los parachoques… le dan una aire moderno y atractivo. Mecánicas no le faltan, en diésel o gasolina, en esta ocasión probaremos el 2.0 TDI de 150CV y te explicaremos por qué sale a cuenta, en términos de emisiones también. No dejes de verlo.

Seat Ateca | Centímetros Cúbicos

En la nueva sección Electric Zone, hablaremos de electrificación, en este caso autónoma. Ciencia ficción, ¿verdad? Pues el taxi autónomo de Hyundai ya es una realidad. Llegará en 2023 a diferentes ciudades de Estados Unidos, sobre la base del Ioniq 5 100% eléctrico. Un coche que ha aprendido de la mejor parte de la conducción de los humanos, con hábitos de conducción responsable. Si quieres saber cómo será el robotaxi dentro de muy poco, tienes que ver este reportaje.

Las novedades en clave de actualidad, volverán a estar presentes y el menú no puede ser más interesante: MG4 Electric, Mesa PonleFreno, Ferrari Purosangue, Desierto de los niños, nuevo Range Rover, Pagani Utopia, Peugeot E308 + E308 SW y la nueva generación del Ford Mustang. Casi nada.

