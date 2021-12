Volkswagen estudia asignar a la planta de Navarra dos vehículos eléctricos

Más información Estas son las nuevas funciones que llegan a Google Maps y que pronto estarán disponibles en tu móvil

El Grupo Volkswagen baraja asignar a la planta navarra de Landaben la fabricación de dos vehículos eléctricos pequeños, según ha explicado el presidente del comité de empresa de Volkswagen Navarra, Alfredo Morales (UGT). ç El grupo automovolístico baraja dos opciones, bien que Landaben produzca dos modelos eléctricos de la marca Volkswagen o bien que produzca un SUV de la marca Volkswagen y otro de Skoda, según ha adelantado 'Diario de Navarra' y ha confirmado el presidente del comité de empresa en declaraciones a Europa Press.

Alfredo Morales ha afirmado que "hay diferentes opciones que se barajan", pero ha destacado que "queda claro que la planta se va a electrificar y ahora nos queda saber" con qué modelos. El presidente del comité de empresa ha explicado que, podría haber un anuncio del Grupo Volkswagen en ese sentido. Alfredo Morales ha señalado que los modelos asignados a Landaben podrían ser los dos modelos pequeños de Volkswagen, de la gama ID, o bien dos SUV, uno de Skoda y otro de Volkswagen.

"Ambas opciones son muy positivas para nosotros, iremos viendo certezas", ha señalado Morales, que ha advertido no obstante de que queda "la incógnita del volumen" de producción que se asignará a Landaben con la llegada del coche eléctrico. El presidente del comité ha destacado el valor que tendría este anuncio por parte del grupo automovolístico después de meses con cierres intermitentes en la fábrica por el problema de abastecimiento de piezas. De hecho, desde el pasado 29 de noviembre la fábrica no produce y no retomará su actividad hasta el 14 de diciembre por la falta de piezas.