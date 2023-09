Tesla y su alucinante ritmo de fabricación: construye un millón de coches cada 6 meses

En septiembre de 2023, Tesla ha llegado a un hito mayúsculo en términos industriales, pues se ha convertido en el fabricante de automóviles más joven (su historia comenzó hace sólo dos décadas) en construir 5 millones de vehículos. Lo más sorprendente de todo es que ha logrado el último millón de unidades en poco más de medio año, siendo la marca de coches 100% eléctricos más prolífica que existe. Su estrategia comercial, obviamente, está ayudando mucho.

Los números de la empresa de Elon Musk no sólo consolidan su rentabilidad, algo en lo que no se confiaba hace no tanto tiempo, sino que le mantienen como líder entre las compañías del sector más valiosas del mundo y muy lejos de Toyota. Diversas fuentes indican que su “precio” es superior a los 60.000 millones de euros, casi tres veces más que el valor hipotético de la histórica japonesa.

Interior del Tesla Model 3 | Tesla

En la actualidad, Tesla posee cuatro centros de producción, ubicándose dos en EE.UU, una en China y una en Alemania, siendo esta última la más moderna y reciente. Entre todas, la firma en cuestión es capaz de generar anualmente más de 1,5 millones de coches, de modo que está trabajando incluso por encima de su potencial teórico. Sin embargo, hay una instalación con mayor rendimiento que ensambla muchos más que el resto.

La planta de Shanghái, en el sureste asiático, es la encargada de crear 750.000 Model 3 y Model Y cada 12 meses, lo que se traduce en un ritmo superior a las 2.000 unidades diarias. Sencillamente, salvaje. De hecho, el famoso ejemplar “No. 5.000.000” ha salido de esta factoría, cuyo volumen representa prácticamente la mitad de los Tesla que se construyen a escala global. Muchos, sobre todo la berlina de acceso, llegan a Europa.

Tesla tardó 12 años en fabricar su primer millón de unidades (2020). Hizo el segundo un año y medio más tarde. El tercero llegó 10 meses después. Alcanzó el cuarto a los 7 meses y, como se ha mencionado, ahora ha anunciado un quinto millón en algo más de 6. Los expertos no dudan de que el sexto llegará en primavera de 2024, a pesar de la agresividad de su competencia y los cambios que implica la actualización del Model 3. En cambio, la producción del Cybertruck acaba de arrancar en Norteamérica.