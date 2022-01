Skoda presenta todos los detalles de su atractivo Enyaq Coupé iV

Había presentado sus credenciales como un SUV poco convencional. El Skoda Enyaq Coupé iV lució desde sus primeros bocetos una atractiva silueta con la que presumía de cifras aerodinámicas, con un coeficiente de arrastre de apenas 0,234. Ahora, la versión definitiva no sólo mantiene esa línea, sino que también promete a sus clientes una propuesta práctica, versátil y con cran capacidad de carga gracias a los 570 litros que cubica el maletero del modelo checo, apenas 15 menos que lo que publica el Skoda Enyaq.

Las dimensiones oficiales ya han sido anunciadas y el Skoda Enyaq Coupé iV confirma una longitud de 4.653 mm, una anchura de 1.879 mm y una altura de 1.622 mm, siendo el principal cambio respecto al Enyaq convencional esa caída del techo en la parte trasera. En el coupé también se trata de mantener esa sensación de amplitud que tiene la opción SUV tradicional para los ocupantes de las filas traseras a través del techo panorámico que tiene continuidad hasta el portón trasero.

Skoda Enyaq Coupé iV | Skoda

Oliver Stefani, Director de Diseño de ŠKODA, dijo durante su presentación: “En nuestro nuevo coche de producción, el Enyaq Coupé iV, hemos conservado casi todos los aspectos del estudio VISION iV, que atrajo mucha atención hace poco más de dos años. Su elegante diseño con detalles escultóricos y cristalinos le dan al coche una apariencia poderosa. Con líneas deportivas y atléticas, nuestro nuevo modelo de primera clase totalmente eléctrico es incluso más emotivo que el Enyaq iV lanzado con éxito. Al mismo tiempo, el coupé también ofrece cualidades típicas de la marca, como una gran cantidad de espacio y un alto nivel de funcionalidad”.

En lo referente al interior, cuenta con el Digital Cockpit frente a los ojos del conductor (con la opción de adquirir a modo de extra el Head Up Display), en este caso con una pantalla de 5,3 pulgadas, mientras que el sistema de infoetretenimiento queda reflejado en una pantalla de 13 pulgadas situada en la consola central. Todo ello está “aliñado” con la presencia del software ME 3 del Grupo Volkswagen con las últimas tecnologías, entre las que nos encontramos in ir más lejos, aquellas que buscan gestionar al máximo la capacidad de la batería y la optimización de su vida útil.

Skoda Enyaq Coupé iV | Skoda

En cuanto a las opciones mecánicas, el Skoda Enyaq Coupé iV puede contar con motor trasero, o con motores en ambos ejes, así como dos opciones de baterías de 62 kWh (58 kWh netos) y 82 kWh (77 kWh netos). El modelo de acceso de gama, con el nombre de Enyaq Coupé iV 60 y la batería de menor capacidad anuncia una potencia 180 CV y un par de 310 Nm, mientras que la opción 80x, la más prestacional y con configuración de dos motores, apunta a 265 CV de potencia y un par máximo de 524 Nm.

Un estreno como este no podía dejar pasar la oportunidad también de contar con una versión RS (Rally Sport), la más deportiva de la gama dentro del catálogo de Skoda, aunque en este caso con la novedad de que se trata del primer vehículo eléctrico de los de Mladá Boleslav que porta esta particular insignia que homenajea la tradición deportiva de la marca. En este caso los datos anunciados para esta variante son de 300 CV y 460 Nm de par. Las cifras de velocidad máxima son de 180 km/h por los 160 km/h de las opciones “domesticadas” y anuncia un 0 a 100 km/h en apenas 6,5 segundos.

Skoda Enyaq Coupé iV vRS | Skoda

Aunque son datos provisionales, el Skoda Enyaq Coupé iV anuncia una autonomía máxima según ciclo WLTP de 545 km entre recargas, así como la opción de recarga rápida que le permite pasar del 10 al 80% de la capacidad tras apenas 29 minutos ‘enchufado’ a la red. Por el momento, se desconoce su precio para España y la fecha de su llegada a los concesionarios.