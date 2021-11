MINI 2023: la nueva generación del icono británico se deja ver por primera vez

Sabíamos que no tardaríamos en conocer la nueva generación del Mini, pero lo que desconocíamos era cuándo llegarían las primeras imágenes. Ha sido la propia marca británica la encargada de difundir una serie de instantáneas (debidamente camufladas, eso sí) en las que es posible apreciar algunos detalles del MINI 2023.

Bajo el característico estampado del camuflaje es sencillo reconocer al MINI Hatch de tres puertas que estará impulsado por un motor eléctrico. En este sentido todo apunta a una mejora en la autonomía del modelo británico: el actual ofrece una independencia eléctrica de 234 kilómetros y se espera que esta cifra supere los 300 con la nueva generación. Estas dos opciones (tres puertas y sistema de propulsión cero emisiones) no serán las únicas disponibles: a ella se unirá la carrocería de cinco puertas así como bloques de gasolina y diésel.

MINI 2023 | MINI

Diseño exterior e interior

Las primeras imágenes oficiales del MINI 2023 permiten reconocer algunos de sus rasgos y formas característicos que se han venido repitiendo a lo largo del tiempo desde el año 2000. Cabe esperar, por tanto, una estética exterior evolucionada en la que se seguirá mezclando el aire retro con algunas novedades. Queda por ver si el modelo británico modificará sus dimensiones: parece que la anchura y la largura cambian, pero con el camuflaje es difícil confirmarlo por las ilusiones ópticas que crean los estampados empleados.

Sobre el habitáculo hay menos detalles: se puede apreciar la presencia de una pantalla sobre la consola central que nos lleva a pensar en una considerable apuesta por la tecnología. Este elemento podría ser el protagonista de un minimalista interior en el que, eso sí, se emplearán colores vivos y tejidos sostenibles: MINI ya ha confirmado que eliminará el cuero de sus modelos.

MINI 2023 | MINI

Mini Cabrio… ¿y JWC?

Seguimos con las novedades sobre el MINI 2023. Contará, como ha sido habitual hasta ahora, con una versión Cabrio basada en una versión acortada de la plataforma FAAR. Su producción, además, se llevará a cabo en Oxford y no en VDL Nedcar (Países Bajos). Donde sí encontramos interrogantes es en el MINI John Cooper Works: los británicos han confirmado que habrá versión eléctrica (aunque no hay detallado cuándo), pero, de momento, no se han pronunciado sobre una con motor de combustión.

MINI Countryman… y un crossover eléctrico

Las imágenes del MINI 2023 no han sido el único anuncio de la marca británica. Habrá un MINI Countryman de nueva generación que será más grande y contará con “soluciones creativas” en lo que a espacio y comodidad se refiere: para ello se inspirará en el MINI Vision Urbanaut Concept. Se ensamblará en la planta de BMW en Leipzig (Alemania) y dispondrá de motores de combustión y eléctricos.

Por último, MINI ha confirmado que el desarrollo de un nuevo crossover eléctrico ya está en marcha. ¿Qué sabemos de él? De momento, muy pocos detalles: será más pequeño que el MINI Countryman y se empezará a fabricar 2023 en una fábrica de nueva construcción que estará ubicada en China. La misma planta que acogerá “todos los nuevos modelos del segmento de vehículos pequeños desarrollados pensando en la movilidad eléctrica”.