Es ideal para la familia y el trabajo, un coche imparable ante las ZBE y con 597 litros de maletero que puede ser nuestro por 28.000 €

Lo sabemos, el coche eléctrico no encaja, de momento, en muchos hogares. Pero ello no quita que existan opciones lógicas en el sector como puede ser el Citroën ë-Berlingo. O lo que es lo mismo, un monovolumen con 345 kilómetros de autonomía, 597 litros de maletero y un precio, con MOVES aplicado, de 28.497,76 euros.

Y aunque bien es cierto que tenemos que recurrir a las ayudas para lograr reducir la factura de los 35.497,76 euros que pide Citroën, estamos ante un precio sin trucos. Y es que la firma de los dos chevrones no exige financiar la compra al tratarse de un pago al contado.

Citroën ë-Berlingo Multiespace | Citroën

Eso sí, para poder disfrutar de tal cifra es necesario que uno se acoja a una configuración concreta. Esto pasa por tener que elegir el acabado Plus y la talla M, es decir, la carrocería corta de 4,40 metros de largo que, por una parte, es ideal para circular por ciudad.

Sea como fuere, dicho maridaje deja, por una parte, un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 16 pulgadas, faros LED, climatizador automático bi-zona, luces automáticas, ayuda al aparcamiento trasero, cuadro de mandos digital de 10 pulgadas, asiento del conductor con reglaje de altura y pantalla táctil de 10 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

Citroen Berlingo oferta | Citroën

Y por otra, un esquema mecánico en el que el protagonista es un motor eléctrico que desarrolla 136 CV y 270 Nm de par. Su alimentación corre por cuenta de una batería de 46,5 kWh de capacidad, y que a su vez declara bajo el ciclo WLTP una autonomía de 345 kilómetros.

Pero, ¿realmente no hay trampa en la oferta del Citroën ë-Berlingo? Lo cierto es que no, ya que se trata de un pago al contado. No obstante, la marca ofrece la posibilidad de financiar la compra por 338 euros al mes.