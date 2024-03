No te gustarán los eléctricos, pero han permitido que exista esta furgoneta de 340 CV

Por norma general, los coches eléctricos no son plato de buen gusto para los amantes de los coches. Pero mientras que pueden tener mucho sentido en un ámbito, también permiten a los fabricantes el lujo de crear coches deportivos que, de requerir un motor de combustión, seguramente no existirían. Y puede que la nueva Volkswagen ID.Buzz GTX no sea el coche con más sentido del mundo, pero sí que es prueba irrefutable de que las mecánicas eléctricas permiten a las marcas recuperar “locuras” que tiempo atrás eran más habituales.

Sea como fuere, lo que nos ofrece Volkswagen es un concepto diferente, rompedor y que, en un principio, no se creía que se fuese a llevar a cabo. Pero la ID.Buzz, que se caracteriza fundamentalmente por su inconfundible diseño y por evocar a la mítica T1, ha cogido la receta empleada para otros modelos GTX y, ni corta ni perezosa, ha decidido presentarse como una furgoneta deportiva.

Volkswagen id buzz gtx | Volkswagen

Y aunque bien es cierto que otrora existían opciones similares como el Volkswagen Sharan V6 o el Renault Espace V6, en ningún momento recurrieron a una puesta a punto deportiva como es el caso. Y menos aún a una estética que acompañase, encontrado en la ID.Buzz GTX molduras en negro brillante, defensa específica y llantas de 21 pulgadas exclusivas de esta versión.

El habitáculo también ha estado sujeto a cambios, mostrando ahora volante propio achatado por abajo, costuras en rojo y el emblema GTX y asientos con el logo GTX bordado y costuras también en color rojo. Pero el verdadero punto álgido de la Volkswagen ID.Buzz GTX lo encontramos en su puesta a punto.

Volkswagen id buzz gtx | Volkswagen

Y es que la furgoneta alemana recurre a dos motores eléctricos para producir un total de 340 CV. Así, la ID.Buzz más radical cubre el 0 a 100 en 6,5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 160 km/h. Además, la GTX se puede comprar tanto con carrocería corta de 4,71 metros y 5 o 6 plazas, como con carrocería larga de 4,96 metros y 5 o 7 plazas. Esto se traduce una alimentación por cortesía de baterías de 79 kWh y 86 kWh respectivamente para cada carrocería.