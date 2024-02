Este SUV indestructible no solo tiene etiqueta ECO y 15 años de garantía, sino que sigue sin subir de precio y puede ser tuyo por 31.000 €

Desde que la pandemia llegó azotando todo en 2020, hemos sido testigos de muchos estragos, entre los que se encuentra la inflación. Es por ello que, desde entonces, resulta habitual ver como los precios de los coches incrementan. Afortunadamente no es el caso, de momento, del nuevo Toyota C-HR, un SUV híbrido con etiqueta ECO, motor indestructible, 15 años de garantía y que puede ser nuestro por 31.750 euros.

Lo mejor de todo es que se trata de un precio al contado, por lo que uno no debe preocuparse por letras pequeñas que acribillan a nuestro bolsillo. No obstante, la firma nipona permite igualmente a sus clientes financiar la compra y llevarse un C-HR por 170 euros al mes.

Toyota C-HR 2024 | Toyota

Pero si queremos hacerlo nuestro por esos poco más de 31.000 euros, debemos acogernos a una configuración concreta. Tal es así, que el C-HR que acabará en nuestro haber lo hará con el acabado Active y el motor 140H, es decir, la combinación de acceso. No obstante, no es algo que deba preocuparnos en exceso.

Esto se debe a que el acabado Active ya incluye un equipamiento de serie bastante completo de la mano de elementos como llantas de 17 pulgadas, faros LED, control de crucero adaptativo, cámara de visión trasera, acceso y arranque sin llave, climatizador bi-zona, luces automáticas, cuadro de mandos digital de 12,3 pulgadas y pantalla de 8 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

El superventas japonés se renueva: así es la nueva generación del Toyota C-HR | Toyota

En lo que a mecánica se refiere, el C-HR recurre a un propulsor de cuatro cilindros y 1.8 litros atmosférico que, en combinación con un motor eléctrico, desarrolla un total de 140 CV. Su gestión se lleva a cabo por medio de una caja CVT que, si bien no es ni mucho menos la más eficaz del mercado, resulta sumamente fiable y barata de mantener. Pero es algo que te dará igual al descubrir que el C-HR declara un consumo combinado de tan solo 4,7 litros a los 100.

Ahora bien, ¿realmente no hay trucos en esta oferta? Lo cierto es que no, ya que se trata de un pago al contado. De esta forma, el SUV japonés se asienta como una de las opciones más interesantes del mercado pese a que 31.750 euros no sea una cantidad que pueda asumir hoy en día. Al fin de cuentas, sigue siendo un precio muy correcto ya no solo por un vehículo que acaba de salir al mercado, sino también uno que se asienta en el segmento SUV y que cuenta con tecnología HEV.