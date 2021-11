Lo dice Toyota: 2 de cada 3 personas creen que los coches eléctricos tienen un motor térmico

Más información Luz verde para el nuevo Mazda2: un Toyota Yaris versionado que se fabricará en Francia

Bien es cierto que el sector del automóvil no del agrado de todos los públicos, y no todos son adeptos a este. Sin embargo, existen pensamientos que, por mucho que no te guste algo, puedes desarrollar partiendo de la más pura de las lógicas. Sin embargo, Toyota ha descubierto que 2 de cada 3 personas creen que los coches eléctricos cuentan en su interior con un motor térmico, pero vamos a descubrir los motivos.

Este análisis nace en el Salón de los Ángeles, donde la filial norteamericana de Toyota lanzó un evento llamado Toyota e-volution. A partir de este, la firma nipona pretende acercar al público a sus últimos avances en electromovilidad, pero por medio de una encuestas de metodología no anunciada al público se determinó que 2 de cada 3 personas responden “sí” a la pregunta “¿crees que un coche eléctrico tiene un motor térmico?”.

Y es que, al fin de cuentas, este estudio muestra un claro desconocimiento sobre los vehículos eléctricos, una alternativa que pretende ser la única posible en no mucho tiempo. No es por creer que es necesario que todo aquel que se acerque a un coche deba saber infinidad de datos sobre el mundo del automóvil, pero sí un mínimo de conocimiento sobre el coche que puede acabar siendo suyo, por su propia seguridad y por salir indemnes de según qué situaciones.

A su vez, la firma también aprovechó la ocasión para lanzar otra pregunta dentro del mismo estudio. Esta buscaba descubrir si la gente cree que es necesario enchufar un híbrido convencional para cargar la batería, y mediante la respuesta se determinó que 3 de cada 4 personas creen que sí.

Ahí se tocó los sentimientos más profundos de Toyota, puesto que se trata de una marca que lleva trabajando con híbridos convencionales desde el año 1997. Con todo ello, la marca japonesa llega a la conclusión de que aún queda por delante mucha educación en lo que a electromovilidad se refiere no en un intento de quedar como pedantes, sino buscando velar por la seguridad y bienestar de sus usuarios.