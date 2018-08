El coche eléctrico más bonito del mundo. El Jaguar E-type Zero está listo para llegar a la producción

No es un título otorgado por gustos personales, sino que es lo que reza la información oficial lanzada por Jaguar al confirmar que el E-type Zero llegará a la producción después de la respuesta positiva dada al modelo conceptual presentado en septiembre de 2017 durante la Jaguar Land Rover Tech Fest. Tras meses valorando las opciones de mercado de dicho modelo, se le ha dado luz verde al que según Jaguar es el modelo eléctrico más bonito del planeta, a buen seguro no serán los único que lo vean con esos ojos.

Aprovechándose de que la actualidad del automóvil pasa por California con motivo de la Monterey Car Week, Jaguar confirmada durante la jornada del viernes que el E-type eléctrico se pondrá a la venta, en este caso apostado por la experiencia del departamento de Jaguar Classic, el cual se encargará de restaurar y convertir a los E-types en vehículos alimentados por baterías aprovechando a su vez la tecnología y la experiencia acumulada con el Jaguar I-PACE.

Jaguar E-type Zero | Agencias

Esta posibilidad no estará únicamente a disposición de nuevos compradores, sino que los actuales propietarios de uno de estos deportivos biplazas clásicos podrán adaptar sus unidades en un proceso que conversión a eléctrico que además será completamente reversible en caso de no quedar conforme con el resultado. Estos trabajos se llevarán a cabo precisamente en las instalaciones que Jaguar posee en Coventry, Reino Unido, precisamente las mismas en las que se restauran los E-type.

Las primeras entregas de los E-type Zero se espera para el verano de 2020 y aunque no se han desvelado por completo los detalles del vehículo ya adaptado, así como sus cifras de potencia, peso y precio total, los futuros propietarios de una de estas unidades sí pueden hacerse a la idea si repasan los datos que se facilitaron con la llegada de la versión conceptual, la cual ya prometía una capacidad de aceleración claramente superior a la Serie 1 del E-type.

Alimentado por una batería de ion-litio de 40kWh y aprovechándose de la ligereza del conjunto y de su excelente aerodinámica, se espera que la autonomía supere los 270 kilómetros. Con una capacidad de ser recargada completamente en seis o siete horas dependiendo de la fuente de alimentación, su peso es similar al que tiene un motor de seis cilindros XK. Se ha readaptado también el equipamiento, introduciendo un sistema de infoentretenimiento con una gran pantalla táctil, mientras que las ópticas delanteras mantienen el mismo diseño de la Serie 1 pero adaptadas en este caso con tecnología LED. La transmisión cuenta con una única velocidad y ha sido readaptada específicamente para el E-type, tomando además algunos componentes de la que utiliza el Jaguar I-PACE. Sin embargo, se ha tratado de mantener lo máximo posible el ADN del vehículo original, dimensiones, estructura, suspensión y frenos. Jaguar apunta a que corre, se maneja y frena como uno de los originales.