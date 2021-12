Audi desvela que el próximo Audi R8 será un deportivo eléctrico

Más información El Polestar 5 pone a Audi y Porsche en su punto de mira

El Audi R8 llegó en 2006 y después de dos generaciones llegaron las dudas. Hace unos meses, los medios alemanes apuntaban que en los planes de Audi entraba la llegada de una tercera generación con algunos cambios: el actual V10 atmosférico daría paso a un V8 de 4.0 litros biturbo y podría llegar tanto una variante híbrida como una eléctrica. De momento, la marca alemana ha confirmado este último punto: el próximo Audi R8 será un deportivo eléctrico.

Linda Kurz, directora de marketing de productos de Audi Sport, ha concedido una entrevista a Roadshow y ha confirmado que el próximo modelo de la marca alemana con la etiqueta R será eléctrico: “Nuestro siguiente desafío será transformar el segmento R para que sea completamente eléctrico. Este es nuestro trabajo para la próxima década”.

Audi R8 | Audi

¿Cómo será el sustituto?

En sus declaraciones no habla de ningún modelo en concreto y esto ha dado paso a una serie de conjeturas que plantean una duda: el modelo que coja el relevo del actual Audi R8, ¿será un sucesor eléctrico que seguirá usando la misma nomenclatura o recibirá otra distinta porque se será un modelo de nuevo cuño? Sólo el tiempo (y Audi) tiene la respuesta.

¿Cuánto tendremos que esperar para conocerla? Aunque Linda Kurz no ha desvelado cuándo llegará el Audi R8 eléctrico, sí es posible hacer algunas estimaciones con la información disponible. Los de Ingolstadt anunciaron que todos los modelos que fabriquen a partir de 2026 serán eléctricos. A esto hay que añadir que esperan, para entonces, tener electrificada de alguna manera el 80% de su línea RS. Así que se podría hablar de un plazo aproximado de tres o cuatro años.

Audi R8 | Audi

Audi R8 E-Tron

Si hacemos algo de memoria no nos costará recordad que el Audi R8 ya hizo sus pinitos en el segmento de los coches eléctricos. En 2015, Audi lanzó el Audi R8 E-Tron: estaba basado en la plataforma R8 original pero era mucho más caro y su rendimiento no fue el que se presuponía para un deportivo eléctrico cuyo precio era de un millón de euros. Las ventas, evidentemente, no acompañaron y retiraron el modelo del mercado prematuramente.

Quién sabe si el nuevo Audi R8 cero emisiones tendrá mejor suerte o aprovechará los prototipos que han girado en torno a la electrificación del deportivo alemán. No en vano, el PB18 E-Tron (2018) montaba baterías de estado sólido que son más livianas y más rápidas de cargar.