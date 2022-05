Así es la nueva furgoneta eléctrica de Ford, la E-Transit Custom

Ford acaba de anunciar la llegada de un nuevo vehículo eléctrico a su gama actual. En esta ocasión no se trata de un urbano, utilitario o compacto, ni siquiera de un SUV. Se trata de un vehículo industrial con uno de los apellidos más ilustres de la historia del mundo del automóvil: Transit. Efectivamente, la Ford Transit acaba de recibir la que será la primera variante 100% eléctrica, bautizada como Ford E-Transit Custom. ¿Qué tiene de nuevo esta creación de los americanos?

Estéticamente esta nueva E-Transit marca la diferencia con el resto de la gama Transit Custom gracias a un frontal completamente rediseñado que adopta una parrilla mucho más grande, con un entramado interno diferente y un perímetro que recuerda a la parrilla que utilizan las últimas creaciones de la marca. Además, es el primer Ford que acoge unos grupos ópticos delanteros unidos entre sí por una tira lumínica de tipo LED. Estos faros, además, son más afilados y estilizados.

En el interior no sabemos si se han producido cambios, algo que no parece probable si tenemos en cuenta que la marca no ha facilitado ningún dato relativo al habitáculo, ni siquiera imágenes.

Ford E-Transit Custom | Ford

Así es la primera Ford Transit 100% eléctrica

Cabe destacar que no estamos ante la primera Transit electrificada, ya que existe una variante híbrida enchufable, pero sí estamos ante la primera variante 100% eléctrica. Y es que esta Ford E-Transit Custom equipa un nuevo sistema propulsor compuesto por un motor eléctrico que podrá ofrecer 180 o 265 CV, alimentándose con una batería de iones de litio de 68 kWh de capacidad, lo que le otorgará una autonomía que rondará los 300 km en conducción real que, homologada, alcanzará los 380 kilómetros.

Esta nueva Transit podrá cargarse con potencias superiores a los 100 kW en corriente continua, mientras que en corriente alterna tendrá que conformarse con 11 kW de potencia máxima. Parece, por tanto, que el segmento de las furgonetas medias eléctricas comienza a animarse tras la presencia ya de modelos como la Mercedes e-Vito y el trío franco-japonés compuesto por las Toyota Proace, Citroen SpaceTourer y Peugeot Traveller 100% eléctricas.