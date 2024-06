Con 600 CV y más de 600 km de autonomía, este SUV que llegará a España en 2025 está dispuesto a ser la peor pesadilla de Tesla

Pensar en coches eléctricos eficientes es pensar, casi siempre, en Tesla. Pero el resto de competidores, conscientes de ello, están empezando a pisar el acelerador para no solo recortar la distancia con la firma de Elon Musk, sino también pasarles por encima. Y prueba de ello es Jeep con el nuevo Jeep Wagoneer S, un SUV 100% eléctrico de 600 CV y más de 600 kilómetros de autonomía que llegará a España en 2025.

En una primera instancia, este SUV, que vuelve después de seis décadas desaparecido, estará disponible en Estados Unidos y Canadá. Pero con su mecánica 100% eléctrica no encuentra inconvenientes para intentar conquistar al viejo continente, y así lo demuestra con su llegada en tan solo un año a nuestro mercado.

Jeep Wagoneer S eléctrico | Jeep

Pero, ¿qué ofrece el nuevo Wagoneer S? Lo primero es un apartado mecánico protagonizado por dos motores eléctricos capaces de rendir 600 CV y 800 Nm de par. Con estas cifras, el SUV de Jeep es capaz de cubrir el 0 a 100 en unos impresionantes 3,4 segundos. Pero más interesante resulta su batería.

Estamos hablando de una batería de 100 kWh de capacidad con la que garantiza una autonomía de más de 600 kilómetros. Esto también es posible, en parte, a un coeficiente aerodinámico de tan solo 0,29, cifra que se combina con la capacidad de pasar de un 20 a un 80% en 23 minutos cargando en corriente continua.

Jeep Wagoneer S eléctrico | Jeep

De momento Jeep no ha hablado de precios para el mercado español, pero teniendo en cuenta que se trata de un SUV de gran tamaño y 100% eléctrico no será especialmente asequible. No obstante, se espera que lleguen más adelante versiones más modestas en lo que a prestaciones se refiere y, por ende, más baratas.