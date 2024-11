Si ves un casco en el suelo, detrás de una moto, es por este motivo y puedes ser de gran ayuda

Todo el mundo sabe que los motociclistas no viajan solos. Aunque en la práctica lo hagan, siempre tendrán a un compañero que le ayudará en cualquier problema que surja. También tienen códigos propios, y un sentimiento de pertenencia a un sector único. Seguro que muchas veces habrás visto cómo se saludan al cruzarse en una carretera.

Por ello, no se te hará raro al saber que tienen un código para reclamar ayuda entre la comunidad de motociclistas. Si ves un casco en el suelo, colocado justo detrás de la moto, no es accidental. Es una señal de emergencia para indicar al resto de motos que el conductor necesita ayuda. Puede ser un problema mecánico, tener una emergencia médica, o cualquier otro apuro que puede surgir en la conducción.

Se implementó este código entre los motociclistas al carecer la moto de luces de emergencia, y es reconocido por toda la comunidad, que no dudan en prestar ayuda, demostrando que los motoristas “estamos ahí para cuidarnos unos a otros”.

Pero ¿qué se puede hacer siendo conductor de coche?

Si estás conduciendo y has visto un casco detrás de la moto, es normal que no te pararas, y no supieras qué significaba. Pero ahora que lo sabes, puedes, al igual que los motociclistas, detener el vehículo en una zona segura y prestarle la ayuda que sea necesaria. Es posible que lo único que necesite sea hacer una llamada.

Si no te fías del todo, y prefieres no detenerte, puedes llamar al número de emergencia de la policía local para que pueda socorrer al motociclista. De esta manera, puede ser de gran utilidad y colaborar para una atención más rápida y eficaz.