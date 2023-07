¿Puede ser un Porsche 718 Cayman GT4 RS aún más perfecto? Presentado el Kit Manthey

Porsche ha lanzado un paquete de mejoras opcional para uno de sus modelos más radicales, el 718 Cayman GT4 RS. Se trata de un deportivo biplaza con hasta 500 CV de potencia, menos de 1.500 kg de peso en orden de marcha y 180.710 euros de precio base. Creado el colaboración con Manthey, este “kit” tiene el propósito de optimizar, más si cabe, el comportamiento de este automóvil en circuito, pero sin que ello afecte a su usabilidad en carretera abierta al tráfico: con o sin los nuevos componentes, es un coche apto para circular en vías públicas y con toda la garantía original del fabricante.

El Kit Manthey ha sido creado para clientes pudientes (su precio todavía se desconoce, aunque no todo el mundo se puede permitir la versión tope de gama del Porsche 718 con carrocería coupé), pero sobre todo para quienes desean una dinámica y tacto de conducción todavía más “racing”. De hecho, si no vives cerca de un circuito y no vas a rodar habitualmente con tu bestia en él, no tiene sentido adquirir este conjunto de piezas, las cuales, según la marca alemana, pueden instalarse después de la compra del vehículo de serie y en cualquiera de sus centros oficiales. A Europa (y España) llegan en diciembre de 2023, aseguran desde Stuttgart.

porsche-718-kit-manthey-2023-fuente-porsche-1 | Porsche

En esencia, la mejora del manejo del 718 Cayman GT4 RS en trazados de alta velocidad se fundamenta en algunas modificaciones sobre la aerodinámica y el chasis, hasta el punto en el que el producto se acerca más a un turismo de competición que a uno “de calle”. Entre otras cosas, los ajustes para perfeccionar el deportivo se han traducido en una rebaja de 6,18 segundos sobre el tiempo que había marcado, en igualdad de condiciones, el modelo “convencional” sobre la pista larga e histórica de Nürburgring. Se ha obtenido una marca de 7:03,121 segundos.

Más allá de la apariencia o del diseño, el Kit Manthey incorpora elementos funcionales de alto rendimiento que pueden ser compatibles con los del Pack Weissach, el cual aligera la masa total. Algunos ejemplos de estos nuevos componentes son un alerón trasero más grande que puede generar el doble de carga a 200 km/h que el estándar, unas llantas traseras parcialmente carenadas que reducen las turbulencias, un equipo de suspensión revisado y de configuración ajustable sin necesidad de herramientas o unos frenos con discos de acero que incrementan la precisión en la presión que aplica el piloto sobre el pedal. También se ofrecen “extras” fabricados en fibra de carbono.