Porsche estrena el “Modo Mojado”, ¿en qué consiste?

Conducir un superdeportivo es el sueño de todo aquel enamorado de los coches. Experimentar el agarre extra de esos sobredimensionados circuitos, la aceleración aplastándote contra el asiento o las suspensiones copiando cada arruga de la carretera. Todas estas características capaces de encandilar hasta al más inalterable conductor pueden convertirse en toda una pesadilla en el caso de encontrarnos con un día de mucha lluvia.

Porsche quiere ponerle remedio a esta problemática, estrenando en este caso lo han denominado como modo 'Porsche Wet', un sistema que estará por primera vez implementado en la nueva generación del Porsche 911, la octava de la historia del deportivo germano. Esta tecnología detectará cuándo se está circulando por una carretera mojada, concretamente a través de unos sensores acústicos situados en las aletas delanteras que discriminará los ruidos generados de marcha convencionales con los que se genera por el espray que se levanta cuando se circula con agua. La gran diferencia frente a otros sistemas actuales es que los sensores detectan la cantidad de líquido sobre la que circulamos, independientemente de si está lloviendo o no, algo que por ejemplo no sucede con la detección óptica situada en los limpiaparabrisas.

En el caso de que considere la configuración que hay la suficiente cantidad de agua sobre el asfalto, se adaptarán los ajustes del vehículo para así favorecer la estabilidad y el equilibrio de reacciones ante dichas condiciones. Primero se alertará al conductor del riesgo de aquaplaning para que este pueda activar manualmente el “Wet Mode”. Una vez hecho esto, los sistemas Porsche Stability Management (PSM) y Porsche Traction Management (PTM) se preparan para intervenir de forma incluso más rápida en caso de detectar un posible peligro.

Algunos de los ajustes que se realizan son precisamente que una vez superados los 90 km/h, el alerón trasero se despliega hasta la posición de carga aerodinámica superior, las aletas para la refrigeración se abren, las características del pedal del acelerador se hacen más planas y no se permite la desconexión del PSM o la activación del modo Sport. La entrega de par motor será más suave, mientras que el cambio automático PDK se adapta a la nueva configuración, mucho mejor, permitiendo mejorar las transiciones en curva. En el caso del 911 Carrera 4S de tracción integral, se destina más potencia al eje delantero que en los modos convencionales.

Según Porsche, el modo para condiciones de mojado no restringirá ni la potencia del motor, ni la velocidad máxima del Porsche 911. El propio responsable del nueve-once, August Achleitner advierte para no llevar a malentendidos, que no se restringen las prestaciones del vehículo, por lo que no debe utilizarse como una red de seguridad para conducir muy rápido en dichas circunstancias o sobre nieve, aunque el sistema sí ayudará a aumentar nuestra seguridad en las mismas.

Por el momento se ha confirmado que el 'Porsche Wet' formará parte del equipamiento que traen de serie todas las versiones del Porsche 911, tanto en carrocería Coupé como en Cabriolet.