Toyota confirma su continuidad en el WEC pero no anuncia a ningún piloto

Normalmente, el evento en el que Toyota anuncia sus planes deportivos para cada año es algo bastante grande e importante, ayudado en buena parte gracias a las presentaciones que cada año tenían lugar sobre sus nuevos colores del WEC. Este 2019, el anuncio se ha limitado a un comunicado de prensa que, aunque extenso, demuestra que por su mayor parte la presentación era esta vez un trámite. La única confirmación importante, la continuidad de Toyota en el WEC el próximo año, aunque sin oficializarse qué pilotos estarán a bordo de sus coches.

Lo interesante es que Toyota confirma que el TS050 repetirá y será la máquina usada la próxima temporada, algo esperable por cuanto no hay otro fabricante y por lo tanto no hay necesidad de grandes evoluciones. Se trata de una temporada ‘low cost’ con grandes beneficios en teoría al ser un título y una victoria en Le Mans lo mínimo que se espera de los japoneses. Hay quien quiere ver en dicha confirmación cierto compromiso con el ACO para la normativa 2020 y aunque no es necesariamente el caso, Toyota empujó considerablemente para su adopción así que la noticia es bienvenida.

Toyota GR Super Sport Concept | Agencias

En cuanto a pilotos, por ahora Toyota no realiza ningún anuncio, contando con que la temporada comenzará con las 6 horas de Silverstone el 1 de septiembre y por lo tanto tienen tiempo para decidirse. De hecho, lo único que dijo la marca a través de su comunicado fue que los pilotos serán anunciados más adelante. Por ahora, solo sabemos que una vez más Toyota GAZOO Racing tomará parte en el campeonato con dos unidades del TS050, lo que implica que los pilotos serán seis.

El español es además el más veterano del equipo y aunque es evidente (y más que nunca tras las 24 horas de Daytona) que no ha perdido un ápice de velocidad, el tiempo y la edad son elementos a tener en cuenta a la hora de plantear futuras aventuras, sobre todo si estas tienen algo que ver con los monoplazas como sería el caso de las 500 millas de Indianápolis, en las que volverá a estar este año. Lo demás dependerá de lo satisfechos que estén en Toyota con unos pilotos que tienen pocos motivos para cambiar de aires.

Artem Markelov F2 RUSSIAN TIME2018 | Agencias

En cuanto a la presentación de Toyota sobre sus actividades deportivas de 2019, también se publicaron las alineaciones del Super GT y la Super Fórmula entre otras. Los grandes cambios son la marcha de Kamui Kobayashi del primer campeonato (lo que abre las puertas a Yuichi Nakayama y Sho Tsuboi entre otros) y el ingreso del expiloto de Fórmula 2 Artem Markelov al certamen de monoplazas con el Team LeMans. Sube también a la categoría Sho Tsuboi, mientras Nick Cassidy pasará a ser piloto del legendario equipo TOM’S. Con el debut del Dallara SF19, el campeonato volverá por primera vez en cinco años a tener 20 coches en pista.