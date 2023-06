Test de neumáticos F1 2024: nuevos materiales y estreno en Gran Bretaña

Mercedes y Ferrari, con George Russell y Charles Leclerc a los mandos, pusieron a prueba los nuevos neumáticos que propone Pirelli para la temporada de 2024. Aunque todo parece indicar que su estreno se verá anticipado. El fabricante italiano adelantará para Silverstone de este mismo año la puesta en escena de sus nuevas ruedas. El motivo: una segunda mitad del calendario con varios fines de semana de competición consecutiva donde las gomas sufren una mayor exigencia.

La compañía, suministrador único de neumáticos en la Fórmula 1, va a endurecer los seis compuestos de seco mediante "nuevos materiales". Con estas informaciones sonríe Ferrari, que lleva toda la temporada arrastrando grandes problemas con la degradación del neumático. Este cambio en mitad de temporada podría ajustar más las cosas entre los cuatro primeros equipos del campeonato.

No solo la dureza será lo que cambie en estas nuevas gomas. La firma italiana afirma que los nuevos neumáticos no necesitarán de calentadores. Algo que significará un ahorro económico al no tener que trasladar de circuito en circuito este elemento. Pese a que los organizadores de la F1 están a favor de este cambio, son los ingenieros y los pilotos los que se oponen. Las máximas estrellas de este deporte consideran muy peligrosa esta medida, sobre todo al salir de los pit-stop y en el comienzo de las carreras.

Pit-stop Aston Martin | Aston Martin F1

La última vez que se decidieron cambiar los compuesto de las ruedas en medio de una temporada fue en 2013. Un año donde Mercedes y Red Bull presionaron a la FIA para cambiar los neumáticos de 2013 para recuperar los de 2012. Las victorias de Fernando Alonso y Ferrari ocupaban las portadas de los periódicos. Más aún con las cosechadas en Singapur y Barcelona, donde una estrategia a cuatro paradas le dio el triunfo al español. Fue en Silverstone también donde, tras varios reventones, se decidió volver a las gomas del año anterior. Una modificación que favoreció claramente a Red Bull con un Sebastian Vettel que consiguió hasta diez victorias en las últimas once carreras.

En los test realizados en la jornada de ayer, Charles Leclerc completó un total de 167 vueltas estableciendo un mejor tiempo de 1:18.197. Por su parte, George Russell recorrió 151 veces el trazado del Circuit de Barcelona-Catalunya deteniendo el cronómetro en 1:18.400 en su mejor intento. Tendremos que esperar al fin de semana del 9 de julio, en el Gran Premio de Gran Bretaña, para ver si estos nuevos neumáticos permiten al resto de equipos de la parrilla acercarse a los imparables Red Bull.