La Scuderia AlphaTauri 'desaparecerá' en 2024 en busca de una nueva era

AlphaTauri está pasando por todo un tobogán de emociones durante esta temporada 2023. Mientras que la escudería matriz, Red Bull Racing, se muestra plenamente intratable en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, los de Faenza han asumido un perfil bajo tras los resultados cosechados en el primer tercio del calendario, buscando evitar esos lugares del final de la tabla y alejarse del temido farolillo rojo con todos sus estigmas para una escudería ganadora de Grandes Premios y sustentada por el imperio de las bebidas energéticas.

Con todo ello en mente, un rumor surgió a principios de año apuntando a la posible venta de la Scuderia AlphaTauri, algo que también podría estar en consonancia con esas informaciones de Auto Motor und Sport que apuntaban a que hubo intentos de compra o de adquisición de participaciones en hasta tres equipos de Fórmula 1 durante el año 2022, aunque aparentemente todas fueron rechazadas a pesar de que los montantes superaban los 1.000 millones de dólares.

Cambios en el organigrama, en el nombre y de patrocinadores | Red Bull Content Pool

Con el fallecimiento de Dietrich Mateschitz a finales del pasado año, muchos se preguntaron acerca del futuro de lo que originalmente se conoció como ToroRosso, equipo establecido sobre las cenizas de lo que en su momento fue Minardi, el primer equipo con el que corrió Fernando Alonso en la categoría reina. Ahora, tras las declaraciones de su asesor, el Dr. Helmut Marko, parece todo mucho más cercano a quedar resuelto.

Según declaraciones del expiloto a un medio austriaco, AlphaTauri cambiará de denominación en 2024. El equipo no sólo se renovará en cuanto a la nomenclatura, sino que también tiene previsto estrenar nuevos patrocinadores, así como un cambio completo en el organigrama, el cual llevará a la jubilación a Franz Tost y que ya ha confirmado sus principales cambios al frente de los principales departamentos: "AlphaTauri tendrá dos nuevos líderes en 2024, Laurent Mekies (director deportivo) y Peter Bayer (técnico). Habrá nuevos patrocinadores y un nuevo nombre".

El equipo italiano deberá también valorar la continuidad de sus pilotos | Red Bull Content Pool

Aparentemente, no ha sido todo lo beneficioso para la compañía el haber situado a su línea de ropa, AlphaTauri, como principal foco de atención en su Escudería B, por lo que no se descarta que ahora la opción pase principalmente por encontrar también un buen equilibrio entre la financiación por parte de Red Bull y la sustentación económica con aportes externos. Se espera que no sea el único cambio en la parrilla ya que Sauber y Alfa Romeo rompen su vinculación, con los helvéticos preparando ya el desembarco en 2026 de Audi, mientras que la firma del quadrifoglio en principio estaría en conversaciones con HAAS F1 Team para pasar a ser uno de sus patrocinadores ya la próxima campaña.

En cuanto a los pilotos que deberían competir en esa nueva escudería renombrada sobre las bases de AlphaTauri, parece que sigue habiendo margen para la oportunidad en el caso de Yuki Tsunoda a tenor de las declaraciones de Marko, mientras que el asiento del ganador de la Fórmula 2 y Campeón del Mundo de Fórmula E, Nyck De Vries, parece cada vez más en el aire: "Básicamente, Yuki está teniendo una muy buena temporada con resultados desafortunados y penalizaciones, pero el rendimiento es correcto. Con Nyck de Vries, sin embargo, no estamos satisfechos. También lo estamos analizando.”