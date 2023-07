¿Qué podemos esperar del GP de Reino Unido de Fórmula 1?

El 'Gran Circo' de la Fórmula 1 comenzó en 1950 en este circuito. 73 años después sigue siendo uno de los retos más espectaculares donde los pilotos son puestos a prueba. Este fin de semana se presenta interesante después de conocer los numerosos paquetes de mejoras que implementarán la gran mayoría de los equipos en sus monoplazas. Aunque esta décima ronda del campeonato llega con los ánimos un tanto bajos tras ver como, de nuevo, Max Verstappen dominaba con autoridad en el 'ruedo' de Red Bull cosechando dos poles y dos victorias.

Max Verstappen en el GP de Gran Bretaña de 2022 | Getty Images

El Circuito de Silverstone es uno de los trazados más prestigiosos del mundo. Este circuito está construido sobre uno de los aeródromos utilizados durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque hay ido sufriendo modificaciones a lo largo de los años, cada una de sus curvas recibe un nombre. Que cada giro tenga un apelativo solo puede significar una cosa: historia de la competición.

Este Circuito de Silverstone es el tercero con más velocidad media del campeonato. Solo por detrás de Yeda y Monza. En el primer sector los pilotos deberán afrontar cinco curvas siendo tres de ellas de alta velocidad. Únicamente en las consecutivas 3 y 4 se deberá reducir la velocidad considerablemente, bajando a los 110 km/h y a los 85 km/h respectivamente. El sector dos se inicia con la continuación de la zona de DRS. En este se afrontará la curva número 7 reduciendo a tercera marcha para alcanzar los 105 km/h. No será el único tramo crítico puesto que también encontramos la zona más difícil del circuito. Esta es la combinación de curvas de Maggots, Becketts y Chapel donde la precisión será de vital importancia. El tercer y último sector comienza con la segunda zona de DRS y concluye con la chicane de las curvas 16 y 17.

Gráfico del Circuito de Silverstone | Mercedes-AMG Petronas F1

Las claves de este GP de Gran Bretaña las encontraremos en la degradación y gestión de los neumáticos, el intento de realizar el menor número de paradas por boxes y las muchísimas opciones de adelantamiento en cada curva rápida que nos permitirán ver grandes luchas con los coches en paralelo. Este mítico circuito deja enfrentamientos para la historia como fueron el de Fernando Alonso y Sebastian Vettel en 2014 o el de Verstappen y Leclerc en 2019.

Los neumáticos elegidos para el Circuito de Silverstone son los C-1, C-2 y C-3. Es decir, los más duros vistos hasta la fecha (aún no se ha visto el C-0 en ningún circuito). Sin embargo, esta vez las gomas cuentan con una peculiaridad. Pirelli presenta para el mítico trazado inglés sus nuevos compuestos con una estructura "más resistente". Y no es para menos, este circuito es de los más duros con las gomas del calendario, lo que se traduce en un gran estrés lateral y, por tanto, degradación. Hasta nueve coches diferentes reventaron aquí en la temporada 2013. La estrategia ganadora el año pasado fue: medio-medio-blando, después de que el duro no funcionase por sus dificultades para entrar en temperatura.

La entrada en boxes es, como se ha mencionado, otro de los puntos más importantes a tener en cuenta de cara al fin de semana. Es muy lenta, 60 km/h, lo que hace perder entre 28 y 30 segundos por parada algo que provoca que los equipos rechacen una estrategia con muchos pit-stops.

Lucha de Hamilton y Leclerc en el GP de Gran Bretaña de 2022 | Mercedes-AMG Petronas F1

El circuito británico prima los coches que son eficientes aerodinámicamente, que tienen una importante carga aerodinámica y que gestiona bien los neumáticos. Características que reúne Red Bull, la escudería de las bebidas energéticas es el gran favorito para llevarse el triunfo este domingo. Por su parte, Aston Martin correrá en casa y quiere hacer un buen papel. La buena conservación de sus gomas, sobre todo en Fernando Alonso, y la tracción pueden hacerles estar en la pelea.

Mercedes va con todo para este Gran Premio de Gran Bretaña y presenta un gran paquete de mejoras con el alerón delantero como principal actualización. Este elemento aerodinámico es el pilar fundamental sobre el que se basa todo el equilibrio del monoplaza. Además, la escudería alemana demostró en España tener una buena gestión de neumáticos, algo que les hace ser optimistas en su gran premio (recordemos que la sede del equipo está en Brackley, a 8 km de Silverstone).

Ferrari, por su parte, viene de realizar un GP de Austria bastante consistente al posicionarse, en esa carrera, como segundo equipo. Los de Maranello presentará numerosas mejoras con el nuevo difusor como pieza clave de su actualización. Con este paquete pretenden aportar una mayor estabilidad del SF-23 con el fin de que los numerosos eventos de tracción del circuito inglés y el estrés lateral de los neumáticos les afecte lo menos posible. Aunque estas dos características del trazado mencionadas, son dos de las mayores debilidades de la escudería de Charles Leclerc y Carlos Sainz.

Carlos Sainz en el GP de Gran Bretaña de 2022 | Ferrari F1

Sin embargo, la lluvia parece seguir a todas partes a la Fórmula 1 y puede cambiarlo todo, aportando caos. Para este sábado el porcentaje de precipitaciones para la hora de la clasificación asciende al 70%, por lo que lo más probable será ver una 'qualy' pasada por agua. El domingo la probabilidad de lluvia disminuye hasta un 24%, aunque debemos estar atentos a las predicciones meteorológicas según se vaya acercando el día de la carrera.

El Gran Premio de Gran Bretaña se presenta con muchos interrogantes. ¿Volverá a dominar nuevamente Red Bull? ¿Funcionarán las mejoras de Aston Martin, Mercedes y Ferrari? ¿Llegará la lluvia? ¿Cambiarán los nuevos neumáticos el transcurso de la competición? Si algo está claro es que Silverstone nunca defrauda y veremos un gran espectáculo.