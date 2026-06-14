Pirelli seguirá suministrando neumáticos en la F1 hasta 2028

La Fórmula 1, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y Pirelli han anunciado este jueves la ampliación hasta finales de 2028 del acuerdo por el que la compañía italiana continuará siendo el proveedor exclusivo de neumáticos del Mundial.

La FIA ejerció la opción de ampliar el contrato vigente, de mutuo acuerdo con la Fórmula 1 y Pirelli, por lo que la marca italiana seguirá suministrando neumáticos a la Fórmula 1, la Fórmula 2, la Fórmula 3 y la F1 Academy hasta el final de la temporada 2028.

Pirelli, presente ya en la temporada inaugural del campeonato en 1950y proveedor único desde 2011, prolonga así una de las asociaciones técnicas más importantes y longevas del automovilismo, en un momento en el que la Fórmula 1 continúa desarrollando la nueva normativa técnica introducida este año.

El presidente y consejero delegado de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, celebró la continuidad de una empresa cuya "excelencia técnica" y apuesta por el rendimiento, la innovación y la sostenibilidad han acompañado al campeonato durante años. "A medida que seguimos ampliando los límites del reglamento técnico, el compromiso de Pirelli con la calidad ofrece tranquilidad a todos los equipos y categorías a las que suministra neumáticos", señaló.

Por su parte, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, destacó que la extensión del acuerdo aporta "estabilidad" al campeonato y refleja la estrecha colaboración entre la FIA, la Fórmula 1 y Pirelli. "Juntos seguimos impulsando la innovación y contribuyendo a ofrecer carreras emocionantes para competidores, equipos y aficionados de todo el mundo", afirmó.

El vicepresidente ejecutivo de Pirelli, Marco Tronchetti Provera, aseguró que la Fórmula 1 representa "el mejor laboratorio" para desarrollar nuevas soluciones tecnológicas y mejorar los procesos de investigación y desarrollo de la compañía. "Pirelli no es solo un proveedor, sino un socio estratégico que ha sabido apoyar el crecimiento constante del campeonato", apuntó.