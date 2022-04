Nueva pole para Charles Leclerc, bajón para los pilotos españoles

La tercera sesión de entrenamientos libre parecía anunciar un buen sábado para los pilotos españoles. El Alpine de Fernando Alonso, ya estrenando el tercer motor en lo que llevamos de año se mostraba tremendamente competitivo y Carlos Sainz, como venía siendo habitual en este 2022, sacando su vuelta rápida de forma muy fácil, apuntaban a estar dentro del Top5 en la sesión de clasificación a celebrar en el Circuito de Albert Park. Sin embargo, la Q3 se torció en el punto clave, comenzando por el asturiano golpeando las protecciones y terminando con el madrileño sin poder cerrar un giro competitivo.

Quizás fue incluso más doloroso en el caso del bicampeón ya que tras el mal inicio de la campaña, muy marcado por los problemas de fiabilidad, aquí Alonso parecía estar en disposición de batir a los Mercedes para situarse como el mejor del resto. Incluso el ovetense se marcó objetivos mayores, apuntando a la pole y terminar la carrera de este domingo en el podio, algo que finalmente se puso imposible después de que en su primera vuelta de Q3 perdiera el coche de atrás y se fuera contra el muro.

Accidente de Fernando Alonso en Q3 | Fórmula 1

Alonso explicaba a través de radios mientras que gesticulaba con las manos que esa pérdida súbita de control se había debido precisamente a un problema con el sistema hidráulico del coche que le había dejado sin posibilidad de accionar de nuevo la caja de cambios y reducir a la tercera marcha, relación que se empleaba precisamente para encarar dicha zona del trazado de Melbourne. De ser así, se suma a los fallos que ya ha habido en materia de fiabilidad para Alpine desde los test celebrados en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde un fallo en un retén les hizo perderse más de media sesión, mientras que Fernando está utilizando este fin de semana su tercer motor después de los problemas encontrados en sus unidades de potencia de Bahréin y de Arabia Saudí.

Mientras que Alonso se bajaba del coche sin daños físicos, a la espera de conocer el coste deportivo y económico en la reparación de su coche, para Carlos Sainz también se convertía en un gran problema la bandera roja derivada de este accidente de su compatriota. El madrileño se encontraba a apenas una decena de metros de completar su primer intento cuando lucían los paneles luminosos LED en el color rojo indicando que la sesión se interrumpía y que el tiempo del de Ferrari se quedaba sin efecto.

La bandera roja condicionó a Sainz | Ferrari

Venía en los dos sectores previos igualando los tiempos realizados de Charles Leclerc, autor a la postre de la pole position en su segundo intento. Sainz sería aún más perjudicado cuando un problema en el F1-75 le impidió salir pronto para hacer su última vuelta en la sesión de clasificación, algo que le dejó sin giro de calentamiento y que finalmente derivó en un latigazo en su giro rápido que le obligó a levantar el pie del acelerador y caer hasta la novena plaza de parrilla, compartiendo precisamente línea con Fernando Alonso.

Por delante de ellos, Charles Leclerc tendrá que defenderse de los ataques de los dos Red Bull, siempre y cuando Checo Pérez mantenga la tercera plaza después de no haber respetado las banderas amarillas en Q2, con la principal novedad de que Lando Norris ha sacado la cabeza para McLaren colocándose cuarto por delante de los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell, mientras que Daniel Ricciardo y Esteban Ocon partirán desde la cuarta línea, justo frente a los dos pilotos españoles.

Verstappen muy disconforme con el RB18 | Red Bull

En cuanto al resto, sábado para olvidar en el caso de Aston Martin, los cuales veían cómo tanto Sebastian Vettel como Lance Stroll se iban contra el muro en FP3, obligando a que los mecánicos se emplearan a fondo para tener listas las dos unidades del AMR22 apenas dos horas más tarde de cara a la clasificación. En el caso del germano no podría tomar parte de la sesión hasta la parte final, ayudado por la bandera roja que iba a provocar el absurdo accidente entre Nicholas Latifi y Lance Stroll. Los dos canadienses no se pondrían de acuerdo y terminarían colisionando ambos coches y dándole un tiempo extra a los mecánicos de los de Gaydon para poner a punto el coche del tetracampeón, esfuerzo infructuoso ya que Vettel, al igual que Kevin Magnussen y Alex Albon no tendría hueco para estar Q2.

En el caso del danés, arrastra nauseas desde la jornada de ayer, algo que podría explicar un rendimiento muy alejado de Magnussen respecto al visto en los dos fines de semana anteriores, con Mick Schumacher superándole por primera vez esta temporada y partiendo 15º. Tampoco fue el mejor arranque para Alfa Romeo, con ambos coches no entrando entre los diez mejores cronos que dieron acceso a la lucha por la Pole.