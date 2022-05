Rebelión en Mónaco con victoria de Sergio Pérez y doblete hispano en la lluvia

Movida carrera en el Gran Premio de Mónaco con presencia de una lluvia torrencial que retrasó el inicio de la prueba más de una hora desde el momento previsto de la salida. El paso de pista mojada a asfalto seco, el resultante juego estratégico con el cambio de neumáticos rayados a lisos y una segunda bandera roja como consecuencia de un accidente sufrido por Mick Schumacher alteraron el desarrollo de una prueba en la que Sergio Pérez logró una enfática victoria. El mexicano se convierte así en el piloto más exitoso de su país, con un doblete hispano gracias a la segunda posición de Carlos Sainz. Max Verstappen completó el podio, con Charles Leclerc cuarto. Fernando Alonso resolvió la carrera en séptima posición.

Las carreras en Monte-Carlo siempre tienen un buen porcentaje de su resultado decidido el sábado, más allá de lo evidente y habitual en la Fórmula 1. El trazado monegasco es el más difícil en cuanto a adelantamientos, lo que hace que realizar remontadas sea prácticamente imposible. En este sentido, los Ferrari partían con buena ventaja al lograr Charles Leclerc la pole position por delante de Carlos Sainz, con los Red Bull como principales candidatos a la victoria al copar la segunda fila de parrilla con Sergio Pérez y Max Verstappen. Lando Norris completó un buen sábado al ser quinto, por delante de George Russell y Fernando Alonso. Cerraban el top 10 Lewis Hamilton, Sebastian Vettel y Esteban Ocon.

Sainz se volvió a quedar a las puertas | Ferrari

La sorpresa dominical llegó con una lluvia aparecida a falta de pocos minutos para el inicio de la prueba. La presencia del agua sobre el circuito de Monte Carlo planteaba un desafío a los equipos a la hora de elegir neumáticos, pero también para los pilotos, encontrándose con una pista más complicada de lo habitual. Esta situación, dada tan cerca de la salida, forzó la mano de dirección de carrera, que retrasó el inicio de la prueba diez minutos en primera instancia y dieciséis luego, cuando la lluvia incrementó. Cuando finalmente iba a empezar la carrera, esta lo tenía que hacer con neumáticos de lluvia extrema obligatorios y dos vueltas de formación… pero el exceso de agua en pista trajo una bandera roja.

La salida llegó 65 minutos más tarde de lo previsto y detrás del coche de seguridad, dándose la carrera por iniciada desde la primera vuelta ‘de formación’. La bandera verde llegó en la vuelta 3 con salida lanzada y habiendo contactado levemente con el muro tanto Latifi como Stroll tras el Safety Car. Mientras los coches optaban en parrilla por neumáticos de lluvia extrema, algunos como Gasly, Schumacher y Latifi paraban pronto para montar gomas intermedias. Gasly en particular daba espectáculo peleando con y superando a Zhou en pista, mientras en cabeza Leclerc seguía líder con solidez. El primer piloto de la zona alta en parar era Hamilton, montando neumáticos intermedios, seguido por Pérez un giro después.

Sexta posición y vuelta rápida para Norris | McLaren

En Ferrari, Leclerc decidía parar para montar neumáticos intermedios pero lo hacía después de Pérez y volvía a pista por detrás del mexicano, mientras Sainz tomaba el riesgo de quedarse en pista, buscando retrasar el momento de la parada para buscar el momento ideal para montar gomas lisas. Así lo hizo el español en un momento caótico de la carrera en la que los cuatro primeros clasificados paraban para equipar en sus monoplazas neumáticos lisos, independientemente de haber parado antes. La carrera pasaba a tener así a Pérez en cabeza, por delante de Sainz, Verstappen y Leclerc, furioso con una gestión estratégica ineficiente que le costaba su opción de pelear por la victoria.

Pocos giros después, un espectacular accidente de Schumacher trajo una nueva interrupción en forma de coche de seguridad que acabó de nuevo en bandera roja, siendo afortunadamente un incidente sin consecuencias físicas para el piloto. La resalida tras un parón de 20 minutos se produjo tras el coche de seguridad y con los Red Bull con gomas medias nuevas, mientras Ferrari iba con duras usadas. La idea era buscar alguna solución alternativa para intentar dar la campanada en un circuito en el que adelantar es tarea especialmente complicada. Con el límite de tiempo acechando (las dos interrupciones por bandera roja marcaban el tempo), la carrera tenía que acabar a las seis de la tarde.

La carrera no tuvo grandes historias por delante, con un orden de marcha que no tuvo ninguna alteración a pesar de los intentos de algunos pilotos. Hamilton estuvo prácticamente todo el periodo hasta la bandera de cuadros empujando a un Alonso que se defendió con habilidad del hombre de Mercedes. Por delante, los cuatro primeros clasificados rodaron muy cercanos y llegó a haber algún momento en las últimas vueltas en las que parecía que Sainz podía hacer algún intento sobre Pérez, como también Verstappen intentaba presionar al español. Finalmente no hubo adelantamiento y las posiciones se mantuvieron estáticas.

El resultado final fue el de victoria de Sergio Pérez, que de esta forma se convierte en el piloto mexicano más exitoso de todos los tiempos, superando a Pedro Rodríguez con sus dos triunfos en la categoría reina. Carlos Sainz completó la carrera en segunda posición, sumando puntos importantes y recuperando algo de confianza. Max Verstappen salva un fin de semana difícil ampliando su ventaja al frente de la clasificación general gracias al cuarto puesto de Charles Leclerc. George Russell completó el top 5, por delante de Lando Norris y Fernando Alonso, con Lewis Hamilton Octavo. Valtteri Bottas y Sebastian Vettel cerraron la zona de puntos, gracias a la sanción de cinco segundos impuesta a un Esteban Ocon que cruzó la línea de meta por delante. La próxima carrera será el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, el fin de semana del 10 al 12 de junio.