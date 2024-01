Mercedes-AMG se asegura jefe de filas hasta 2026

Las piezas del puzle en Mercedes-AMG F1 poco a poco se van encajando. Después de asegurarse en 2023 las renovaciones de George Russell y Lewis Hamilton, manteniendo así la estabilidad en su alineación de pilotos, la firma de la estrella comienza este año 2024 con la confirmación de que Toto Wolff seguirá al frente de la escudería con sede en Brackley después de anunciarse la renovación del austriaco.

A sus 52 años de edad, Wolff ha confirmado la extensión de su contrato con su actual escudería, confirmando en una entrevista concedida a ‘The Daily Telegraph’ que este se llevará hasta al menos la temporada 2026, lo que significa en este caso un acuerdo por tres temporadas más en las que Toto seguirá al frente de la nave británico-germana. El dirigente sigue siendo el mayor peso pesado del equipo, especialmente desde el fallecimiento de la otra cara visible, Niki Lauda, siendo a su vez propietario del 33% de las acciones de la escudería.

La renovación llegada además en un momento clave, después de la polémica surgida a finales del año 2023 en la que se puso bajo el foco de la sospecha a su esposa, la expiloto Susie Wolff (ahora directora de la F1 Academy), apuntando a un posible conflicto en el que la escocesa podría haber compartido con su pareja información privilegiada desde la FOM que podría revertir en un conflicto de intereses. Después de que la FIA reculara y cerrase la investigación tras todo el revuelo que se había formado y el apoyo de todos los equipos, esta continuidad de Wolff es la forma del equipo de mostrarse su respaldo a su dirección.

Mercedes se ha garantizado la estabilidad para los próximos años | Mercedes-Benz

El propio Toto Wolff ha sido el encargado de corroborar dicha ampliación de contrato con Mercedes-AMG F1: "Creo que lo más importante entre nosotros tres es que confiamos los unos en los otros. Al fin y al cabo, como accionista que soy, quiero el mejor retorno de la inversión. Y el mejor rendimiento de la inversión es ganar. No voy a intentar aferrarme a un puesto que creo que alguien va a hacer mejor que yo. Me aseguro de tener gente a mi alrededor que pueda decirme lo contrario. Al final decidimos los tres: 'Hagámoslo otra vez".

Ahora, la papeleta para Wolff pasa a estar en el problema que supone tener que cerrar la brecha que ha creado Red Bull Racing desde la instauración de la nueva normativa técnica de los monoplazas. Wolff quiere recuperar la senda de las victorias y de la lucha por los títulos: “Nunca he tenido una cláusula de rendimiento. O confías el uno en el otro o no confías. Y estamos unidos como accionistas. Formo parte de este equipo en varias funciones. Soy copropietario. Estoy en el consejo. Son cosas que no cambiarán sea cual sea el papel ejecutivo, o no ejecutivo, que tenga. Pero me siento bien. El riesgo para mí es siempre más el aburrimiento que el agotamiento. Y por eso acepto los retos que tenemos ahora, aunque a veces me parezcan muy difíciles de gestionar. La parte más desafiante es ser parte de un grupo en transformación para volver a ganar. Al fin y al cabo, ganar es lo único que los accionistas quieren de su inversión, y estoy trabajando para conseguirlo. No me quedaría, si no estuviera seguro de que lo estoy dando todo".