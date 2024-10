McLaren lleva hasta las últimas lo que considera una penalización injusta a Lando Norris

No se ha dicho la última palabra sobre lo sucedido hace menos de una semana en el Circuito de Las Américas. McLaren reabrió la polémica sobre la defensa de Max Verstappen y la posterior penalización a Lando Norris por adelantarle por fuera en lo que fue la lucha por la tercera posición, confirmando que el equipo de Woking, ya entrada la madrugada en España de este viernes, había presentado una reclamación oficial ante la FIA.

"Los comisarios deportivos han recibido una petición de derecho de revisión de conformidad con el artículo 14 del Código deportivo internacional de la FIA, por parte del equipo McLaren, con respecto a la decisión de los comisarios deportivos del Gran Premio de Estados Unidos de 2024, por incumplimiento del artículo 33.3 del Reglamento deportivo de Fórmula 1 de la FIA en relación con el coche 4". Así rezaba el comunicado oficial emitido por la FIA, antes de lo que se espera que sea una reunión vía videoconferencia entre los comisarios deportivos y un representante del equipo este mismo viernes 25 de octubre.

Según Norris, Verstappen hace valer su posición en el campeonato en las luchas en pista | Red Bull Content Pool

Como ya ocurriera en la tumultuosa temporada 2021, la FIA valorará si la escudería británica tiene algún elemento ‘significativo y relevante’ sobre esta decisión que no estuviera disponible la pasada semana en el momento de la decisión por parte de los comisarios deportivos, y en caso de que sea así, se convocaría una segunda audiencia que a buen seguro también permitiría a los representantes de Red Bull Racing aportar nuevos elementos.

Lo que parece claro es que la actitud por parte de los actuales líderes del campeonato de constructores del Mundial de Fórmula 1 es significativamente distinta a esa imagen derrotista que se pudo ver en Austin tras la carrera. El propio Lando Norris llegó al Circuito Hermanos Rodríguez con una versión de los hechos diferente a la que parecía tener asumida cuando se bajó, todavía en caliente, de su monoplaza el pasado domingo.

Actualmente son 57 puntos de desventaja los que tiene Lando Norris | McLaren

"Creo que lo que vimos con la versión de George y Bottas, que en algunos aspectos fue muy similar a la nuestra. Yo estaba completamente por delante de Max, estaba con más de un coche de distancia sobre él, así que ya no era yo el coche atacante, sino él. Estaba por delante de Max, así que no tenía que defenderme, él era el que me atacaba, y efectivamente se lanzó demasiado fuerte y me adelantó fuera de la pista, yo simplemente mantuve mi posición”.Estas palabras de Norris no han sido muy distintas a las de otros miembros del Paddock, los cuales consideraron injustificado que se sancionara a Lando y que no se hiciera lo propio con Max Verstappen.

Por si fuera poco, Norris ha destacado que Max Verstappen está haciendo uso evidentemente de su posición dominante en el Campeonato, algo de lo que saca partido especialmente en el momento en el que hay que encarar un mano a mano: "Hay ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero aún quiero competir, no estoy conforme con que haya reglas para absolutamente todo. No estoy de acuerdo con la forma en que recibí la penalización el fin de semana pasado y las consecuencias de lo que sucedió, y eso es lo único que creo que debe cambiarse. Está claro cuáles son sus intenciones, es un camino difícil para mí, porque me veo atrapado en colisiones y cosas como la curva 1, donde fácilmente podría haber sucedido, o la curva 12, donde podría haber sido. Él está en una posición mucho más poderosa que yo; depende de mí y del equipo tratar de superar eso".