Max Verstappen vuelve a dar un recital y arrasa en Spa-Francorchamps

El Gran Premio de Bélgica se presentaba como una carrera de oportunidades. Con los dos pilotos más rápidos y otros hombres de zona media con penalizaciones de parrilla, esta tenía un orden inusual y opciones para varios participantes de obtener resultados mejores de lo habitual. Sin embargo, al final se impuso una inesperada cordura con Max Verstappen llevándose la victoria con una gran ventaja. El neerlandés estuvo imperial y batió a su compañero de equipo por cerca de veinte segundos, a pesar de salir décimo cuarto. El de Red Bull es cada vez más líder a medida que se acerca a la recta final de temporada.

La formación de la parrilla de salida para el domingo se vio marcada por un elevado número de pilotos con penalizaciones. De esta forma, el hombre en partir desde la pole position era Carlos Sainz, aunque Max Verstappen había sido el más rápido. Tras el español, Sergio Pérez ocupaba la segunda posición con Fernando Alonso tercero en una parrilla histórica para el automovilismo español. Lewis Hamilton y George Russell cerraban el top 5, con un sorprendente Alexander Albon sexto. Seguían Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Lance Stroll y Sebastian Vettel, a pesar de haber caído en Q1. Por detrás y una vez aplicadas todas las sanciones, Max Verstappen y Charles Leclerc eran décimo cuarto y décimo quinto, por delante de Esteban Ocon y Lando Norris, siendo este el cuarteto destinado a animar la carrera.

Poco pudo hacer Carlos Sainz para frenar a Red Bull | Ferrari

El momento de la salida siempre es especialmente delicado en Spa-Francorchamps, con una recta muy corta camino al ‘embudo’ de La Source, donde Alonso ya tuvo dos abandonos en aparatosos incidentes de primera vuelta a lo largo de su carrera. Afortunadamente, esta vez no hubo problemas y en la arrancada el asturiano se situaba en segunda posición, solo por detrás de un Sainz que mantenía la cabeza de carrera. Tras el Alpine, Hamilton tomaba su rebufo y le intentaba adelantar en Les Combes, con fuerte toque entre ambos aunque siguieron en pista, aunque con problemas técnicos para el británico, que acabaría retirándose. Alonso, por su parte, caía al cuarto puesto, permitiendo que Pérez y Russell le superaran.

Por detrás, Verstappen y Leclerc subían a la octava y novena posición. En la segunda vuelta, una doble salida de pista de Latifi y Bottas, que tenía que esquivar el Williams y quedó varado en la gravilla, se unió al detenido Mercedes de Hamilton para causar la salida del coche de seguridad. Antes de la resalida en la vuelta 5, Leclerc tenía que parar en boxes al tener un ‘tear-off’ en el conducto de freno. El objetivo, que los mecánicos lo quitaran para que el freno no perdiera eficiencia, pero además en Ferrari aprovechaban para cambiar los neumáticos del monegasco. Tras la resalida, en la que Sainz tuvo un pequeño error aunque manteniendo el liderato, Alonso presionaba a Russell para volver a colarse en zona de podio.

Tremendo fin de semana de Alex Albon | Williams

No fue posible completar el adelantamiento, y en la vuelta 7 el bicampeón del mundo fue superado por un Verstappen que venía con un ritmo endiablado. Una vuelta después y el neerlandés daba cuenta de Russell, tomando la tercera posición. La pelea por la victoria entró en su plenitud con la parada de Sainz al término de la vuelta 11, mientras Verstappen daba cuenta de Pérez para tomar el liderato provisional de la prueba. Dado que ambos empleaban neumáticos blandos, la situación era clave para ellos. Sainz volvió a pista en sexta posición, justo por detrás de Ricciardo, perdiendo algo de crucial tiempo hasta superarle en la entrada de Pouhon. Una vuelta más y Sainz había adelantado a Vettel y recuperado la posición de Russell al parar este en boxes.

Así, la intriga estaba en las estrategias de los Red Bull, que aún no habían parado, y Leclerc, quien lo había hecho antes de lo que era deseable. El mexicano pasó por boxes en la vuelta 15, devolviendo un puesto más a Sainz aunque volviendo a pista justo por delante de Leclerc. La parada de Verstappen volvió a dejar a Sainz en cabeza, aunque no por mucho tiempo ya que el ritmo del actual campeón era muy superior, lo que le llevaba a tomar el liderato de la prueba poco después de volver a pista con neumáticos nuevos. De hecho, incluso Pérez se acercaba al Ferrari de Sainz, que con neumáticos medios no parecía tener el mismo ritmo que en el primer ‘stint’ de carrera. El adelantamiento se produjo en la vuelta 21.

Fernando Alonso aprovechó la penalización de Leclerc | Alpine

La vuelta 26 vio el cambio de tercio de Ferrari, con paradas para sus dos pilotos, los primeros en realizar un segundo cambio de neumáticos. Sainz y Leclerc salían de esta forma en cuarta y séptima posición, potencialmente mirando hacia adelante en la segunda mitad de carrera. La tendencia de las segundas paradas empezó a extenderse por la parrilla, con Pérez como el primero de los Red Bull en cambiar de gomas una vez más. El mexicano mantenía la posición por delante de Sainz. También Alonso había realizado su segundo paso por boxes, con gomas duras nuevas y buen ritmo que le permitía adelantar a Zhou y Norris tras su parada.

Con el paso de las vueltas, el orden de carrera se fue reposicionando a lo que la lógica indicaba, con los dos Red Bull en cabeza, por delante de Sainz, Russell y Leclerc, con Alonso sexto. La última decena de vueltas sirvió para resolver una carrera que ya tenía todas las peleas importantes decididas. De esta forma, Max Verstappen completó la carrera en primera posición para llevarse una victoria en un momento crucial del campeonato, con Sergio Pérez completando un gran día para Red Bull. Carlos Sainz fue tercero, salvando el día con un podio, por delante de George Russell y Fernando Alonso, beneficiado por una extraña decisión de Ferrari. El equipo italiano buscó la vuelta rápida con Leclerc, pero en la parada el monegasco superó la velocidad máxima permitida en el carril de boxes y se llevó una sanción de cinco segundos. Completando la zona de puntos se encontraron Esteban Ocon, Sebastian Vettel, Pierre Gasly y Alexander Albon.