Max Verstappen se queda sin rivales y logra una meteórica Pole en Austria

Superioridad aplastante hasta el momento la mostrada por Max Verstappen al volante del Red Bull, el neerlandés está a un paso de repetir la excepcional actuación realizada el año pasado, consiguiendo en este caso ser el mejor en todas las sesiones importantes, incluidas las dos clasificaciones y ambas carreras. Este 2024 ya tiene al menos tres de cuatro después de haber conseguido también la Pole Position para la carrera larga y este domingo peleará para lograr su cuarta victoria en los últimos cinco Grandes Premios.

Con el Red Bull Ring completamente volcado con la actuaciones de Verstappen, la marea naranja que acompaña siempre a Verstappen en este trazado de Spielberg ha vuelto a rugir con fuerza cuando ha visto cómo Max lograba superar de nuevo a Lando Norris con aún más solvencia que la de ayer. ‘On Fire’ es el termino que utilizaba el vigente Campeón del Mundo de Fórmula 1 después de conseguir la pole position número 40 de su carrera deportiva, endosándole en Q3 a Lando Norris más de cuatro décimas y más de medio segundo a un George Russell que se aprovechaba de la eliminación del tiempo por vuelta de Oscar Piastri después de que el australiano superara los límites de pista en la salida de la curva 6.

Lando Norris de nuevo fue el principal aspirante a la Pole | McLaren

No se podía repetir por tanto lo que se vio ayer en la clasificación al sprint, no sólo por el tiempo que le caía a Lando Norris respecto a Verstappen, sino porque McLaren perdía esa doble presencia en las dos primeras filas. Carlos Sainz por su parte conseguiría también ascender a la cuarta plaza después de la sanción aplicada a Piastri, saliendo al igual que en la mañana del sábado a la carrera al sprint entre los dos Mercedes, mientras que Charles Leclerc se quedaba fuera de la ecuación al tener hasta dos salidas de pista en su último intento de Q3, algo que lo ha llevado a caer detrás de la quinta posición de Lewis Hamilton.

Tampoco sería el día de Checo Pérez, de nuevo claramente superado por Max Verstappen y el 1:04.314 logrado por el tricampeón e incapaz de meterse en las tres primeras filas de parrilla. Checo saldrá en este caso octavo (tras el sancionado Oscar Piastri) al no tener neumáticos blandos nuevos para hacer su intento en Q3, aunque puede que gane alguna posición en caso de que los comisarios consideren que Max Verstappen no ha cumplido con las instrucciones de dirección de carrera al salir demasiado lento del pit-lane.

Carlos Sainz saldrá cuarto a la parrilla | Ferrari

No sería el único con problemas en la línea de boxes, en este caso porque Lewis Hamilton pisaría un gato de su equipo de mecánicos y será investigado por unsafe-release, mientras que Nico Hülkenberg volverá a visitar a los comisarios por no seguir repetidamente las instrucciones de dirección de carrera a la hora de incorporarse a la línea de salida de boxes tanto en Q1 como en Q2. Completaban las 10 primeras posiciones el alemán que competirá el año que viene para Sauber y de nuevo uno de los Alpine, concretamente el de Esteban Ocon, que superó en 15 milésimas el gran tiempo de Daniel Ricciardo.

Fernando Alonso volvió a la tendencia que se esperaba para este fin de semana. El ovetense agradecía al equipo haber intentado algo distinto, pero lo cierto es que no terminó de dar resultado nada en el AMR24. Sufriendo ya para pasar a Q2, Alonso no pudo hacer nada para llegar a la lucha por la Pole Position, por lo que todo parece apuntar que el equipo puede decidir sacrificar el domingo y estrenar un nuevo motor, penalizando en un trazado en el que en teoría sí hay opciones de adelantamiento y, además, el equipo con sede en Silverstone ya era plenamente consciente de que no era del todo favorable para el Aston Martin.

Pole número 40 de Max Verstappen en la F1 | Red Bull Content Pool

El asturiano saldrá 15º en caso de que no cambie ningún elemento mecánico, en este caso compartiendo línea con Kevin Magnussen, lo que significa que los dos Aston Martin están en clasificación en Austria por detrás de los dos Alpine, de los dos HAAS y de los dos Racing Bulls. La bajada de prestaciones del AMR24 en su batalla con el resto de pilotos es cada vez más dura para los de Silverstone, incapaces de reclamar la posición de fuerza que tuvieron en 2023, hasta el punto que si bien Lance Stroll terminó décimo la carrera al sprint, aquí ni tan siquiera ha podido entrar en Q2, terminando 17º por detrás de Alex Ablon y por delante de Valtteri Bottas, Logan Sargeant y Zhou Guanyu.

Sesión de clasificaicón - GP de Austria 2024