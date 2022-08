Max Verstappen, el más rápido en Spa con penalización en parrilla

Día movido en Spa-Francorchamps entre noticias que sacuden el mundo de la Fórmula 1 y el retorno a la acción después del parón veraniego, durante el cual además la categoría reina vivió momentos de intensidad en el mercado. La ‘vuelta al cole’ particular de la categoría reina del automovilismo estuvo marcada por la presencia de una lluvia ligera que complicó la jornada pero que no impidió que Max Verstappen fuera el más rápido del día con un tiempo más de ocho décimas por delante de su perseguidor más cercano, Charles Leclerc. Ambos están entre los pilotos que penalizarán por cambio de componentes de motor y por ello se espera que den espectáculo el domingo.

La jornada del viernes estuvo dominada no tanto por lo sucedido en pista sino por todo aquello que se confirmó fuera de la misma. La primera gran noticia fue la llegada de Audi a la Fórmula 1 a partir de la temporada 2026. La marca de los cuatro aros ingresará en la categoría reina como fabricante de motor, aunque no anunció aún con quién tiene un acuerdo. Sin embargo, más allá de los rumores que ya existían, el segundo anuncio del día clarificaba aún más la situación al confirmarse que Sauber finalizará su acuerdo con Alfa Romeo al término de la temporada 2023, de manera que tras la próxima temporada, la estructura suiza volvería a su anterior independencia, libre de asociarse con la marca que quieran… presumiblemente Audi.

Lawson era la novedad en la FP1 | Red Bull Content Pool

En pista, la novedad la protagonizó Liam Lawson, piloto del Red Bull Junior Team. El neozelandés está ahora mismo en la Fórmula 2 y fue el elegido para tomar parte en los libres 1 en lugar de Pierre Gasly. Su rendimiento no fue espectacular, pero en una sesión con varias interrupciones no se podía esperar demasiado. Finalmente fue décimo noveno, por delante de un Valtteri Bottas que no llegó a marcar ningún tiempo a causa de los problemas técnicos sufridos en su Alfa Romeo. Precisamente el finlandés es uno de los pilotos que ya sabemos ahora que afronta el fin de semana con una penalización por cambio de componentes de motor. Se le unen en este desafortunado club Esteban Ocon tras problemas en los libres, Lando Norris, Charles Leclerc y Max Verstappen. Estos dos últimos deberían asegurar un buen espectáculo el domingo.

En cuanto a lo ocurrido en la sesión propiamente dicha, no fue tan productiva como cabría esperar a causa de una interrupción en forma de bandera roja causada por el Haas de Kevin Magnussen. Cuando la sesión se reanudó con diez minutos en el cronómetro para el término de la misma, la lluvia hizo acto de presencia y ello impidió aprovechar los últimos compases. Esto hizo que los Ferrari fueran los más rápidos sin mucha oposición, con Carlos Sainz y Charles Leclerc primero y segundo respectivamente, al haber marcado sus tiempos poco antes de la bandera roja. Justo tras ellos, Max Verstappen fue el tercer hombre más veloz, con George Russell cuarto.

Las sorpresas llegaron con el quinto tiempo de Lance Stroll, con Alexander Albon, Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda justo detrás. Su presencia en posiciones tan elevadas servía para clarificar de forma evidente que la sesión no era fiable. El top 10 lo redondearon Lewis Hamilton y Sergio Pérez, mientras Fernando Alonso 'solo' era decimocuarto. En este sentido, la sesión vespertina tenía por lo tanto el atractivo de ser aún más importante para equipos y pilotos de lo que normalmente es, tras el limitado rodaje matinal. Esto es, a pesar de que el horario de la sesión no coincide ni con la clasificación del sábado ni con la carrera del domingo.

La sesión vespertina fue algo más tranquila en concepto, pero con desafíos parecidos a los de la mañana, en forma de algunas gotas traviesas que mantuvieron la pista en condiciones traicioneras en determinados momentos. Además, las temperaturas no llegaron nunca a subir, cambiando las condiciones de lo que sería normal si mañana o el domingo hay sol. Hoy, el cielo estaba encapotado, causando que los pilotos salieran a pista desde los primeros compases para intentar aprovechar todo lo posible de tiempo sobre pista seca. Sobre todo, porque las sesiones de la tarde del viernes suelen estar centradas en preparar la carrera propiamente dicha.

Los F1-75 se quedaban lejos de Verstappen | Ferrari

En este sentido, quizás no es del todo representativo ver a Verstappen con ocho décimas sobre Leclerc y un segundo sobre Norris, un sorprendente tercer clasificado. Tampoco debería serlo el ver a Stroll en cuarta posición. Los pilotos españoles sí estuvieron en buenas posiciones, con Sainz quinto y Alonso séptimo. Sus opciones este fin de semana son positivas ya que dos rivales del madrileño tendrán que remontar, mientras el asturiano pierde de un plumazo un total de cinco rivales, entre pilotos que podrían estar por delante y aquellos que deberían estarlo. En cierta forma, por primera vez en la temporada, un doble podio español podría no ser una quimera.

Eso sí, antes de llegar a la carrera, habrá que pasar por una sesión clasificatoria que se disputará el sábado a las 16:00h, hora peninsular española, en la que a pesar de todo sí van a participar todos los pilotos. Pero lo importante no es tanto el resultado que se vea en la tabla de tiempos sino el orden de partida que quede una vez mandados al fondo todos los pilotos penalizados. Aunque Spa-Francorchamps es un trazado que permite remontadas si el coche es competitivo y el piloto está en buena forma, aquellos que salgan desde atrás tendrán mucho trabajo por delante.