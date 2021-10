Max Verstappen gana en Estados Unidos y pone contra las cuerdas a Hamilton

Lewis Hamilton quería ponerle las cosas muy difíciles a Max Verstappen. Estaba decidido a que el de Red Bull no siguiera ampliando su diferencia al frente de la general del Mundial de Fórmula 1, por lo que no fue de extrañar que el británico se aprovechara de la pequeña rendija que dejó abierta el neerlandés con una arrancada ligeramente peor que la del heptacampeón. Hamilton no hizo prisioneros y se aprovechó que partía desde el interior para atacarle a Max en la primera curva.

No hubo toque esta vez, fue a Verstappen al que le tocó ceder e irse ligeramente sobre el asfalto de la escapatoria, evitando un nuevo capítulo en el apartado de toques que ya vivimos en Silverstone o Monza. Sin embargo, hoy el RB16B en manos de Max era mucho más rápido, todo ello en un trazado en el que Mercedes había logrado siete poles de forma consecutiva. No fue de extrañar que desde el muro de los de Milton Keynes decidieran atacar desde muy pronto a Hamilton, con un undercut que ya les situaba al frente y que obligaría a los de Toto Wolff a discurrir una estrategia alternativa.

Red Bull alcanza su podio número 200 | Red Bull Content Pool

Aunque la firma de la estrella decidió parar más tarde y tratar de atacar el liderato en las últimas vueltas, Max consiguió frenar de forma más que contundente cualquier intento de Hamilton en las últimas vueltas. Se acabó. Verstappen salía de Estados Unidos con 12 puntos de ventaja sobre Hamilton cuando todavía quedan cinco carreras. Octavo triunfo en este 2021 de 17 posibles, con Checo Pérez terminando en el tercer escalón del podio en el que ha sido uno de sus mejores fines de semana con Red Bull, de principio a finl.

Día duro para los españoles, especialmente para un Carlos Sainz que peleó de principio a fin para lograr seguir la estela de su compañero de equipo, Charles Leclerc, cuarto, y de paso recuperar la tercera plaza del mundial de constructores frente a McLaren. El madrileño tuvo que hacer una estrategia a contrapié, sabiendo que el compuesto blando con el que salía a parrilla no le iba a ayudar con el paso de las vueltas. Aun así, el de Ferrari mantuvo un gran tiempo durante la primera mitad de la carrera, un trabajo que se vio en parte desperdiciado de nuevo por una mala parada en boxes de los de Maranello.

Valtteri Bottas remontó hasta la sexta plaza | Daimler

A partir de ahí, Sainz estuvo envuelto en una bonita batalla con Daniel Ricciardo y manteniendo a sus espaldas a Valtteri Bottas que salía muy atrás en la parrilla. Carlos intentaría el adelantamiento sobre el australiano, pero un toque le dejaría seriamente tocada la parte derecha del alerón delantero, algo que aparentemente le hacía perder rendimiento. Finalmente, el de Mercedes le conseguiría superar, obligando a que Sainz se tuviera que conformar con la séptima plaza.

En el caso de Fernando Alonso, el domingo norteamericano iría aún peor a pesar de que ya en la primera vuelta conseguiría ganar algunas plazas muy importantes. El asturiano sería gran protagonista a mitad de carrera debido a su duelo con los dos pilotos de Alfa Romeo, con un primer mano a mano con Kimi Räikkönen que terminaría con Alonso ‘estrangulando’ al finés en la primera curva y con el Campeón de 2007 adelantando a su contrincante por fuera a pesar de dejar un reguero de trozos de fibra de carbono.

Doble abandono para la escudería de Enstone | Alpine

Anotada esta situación, Alonso se quejaba por radio de que Kimi no le devolviera la plaza, por lo que cuando le tocó pelear con Antonio Giovinazzi, decidió ser aún más descarado y protegerse del italiano también por fuera. En este caso sí que le pedirían devolverle la plaza, aunque unos minutos más tarde se tomaría la revancha esta vez sí forzando al italiano a que se fuera a la escapatoria del asfalto para tratar de contener a Fernando. Esta pequeña victoria no tendría mayor premio que la satisfacción personal, ya que cuando se encontraba en las últimas vueltas, Alonso paraba en boxes para retirarse debido a la rotura del soporte del alerón trasero.

También por el camino se quedaban los otros dos abandonos del Gran Premio de Estados Unidos, con Pierre Gasly notificando al muro de AlphaTauri un problema en la suspensión trasera que pudo ser provocado por los grandes baches que tiene el trazado tejano, mientras que desde el equipo Alpine también le pedirían disculpas a Esteban Ocon cuando le llamaban desde la radio para pedirle que regresara a boxes ya en el último tercio de la carrera porque se veían obligados a retirar el coche, asegurando que le explicarían posteriormente el motivo.

En cuanto a las posiciones de puntos, además de la sexta plaza de Valtteri Bottas y la séptima de Sainz antes mencionadas, destacar que Lando Norris era octavo, mientras que Yuki Tsunoda regresaba a los puntos con la novena y Sebastian Vettel cerraba el Top10 después de que Kimi Räikkönen sufriera un trompo cuando se encontraba precisamente en ese último puesto.