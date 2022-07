Max Verstappen ahonda en la herida de Ferrari ganando tras salir décimo

Se esperaban tormentas sobre Hungaroring, pero lo cierto es que los nubarrones en este Gran Premio de Hungría se habían situado todos ellos sobre la cabeza del equipo Ferrari, que lejos de marcharse de vacaciones recortando puntos a Red Bull Racing, se ha encontrado con dos carreras consecutivas que prácticamente dilapidan por completo sus opciones de campeonato. La imagen de Mattia Binotto entrando al box a falta de 10 vueltas para el final era la estampa perfecta de lo que estaba sucediendo. No hubo doblete de Ferrari, fue lo más cercano a un ‘papelón’.

Y esta sensación sin duda iba a ser reafirmada por la fenomenal carrera realizada por Max Verstappen, capaz de ganar nueve posiciones para ganar un Gran Premio que se le había puesto cuesta arriba cuando tuvo problemas en su RB18 en clasificación que le dejaron como farolillo rojo de los pilotos que participaban en Q3. Sin embargo, el neerlandés le daba completamente la vuelta a la situación, consiguiendo aprovecharse de las dudas de sus rivales y de la incertidumbre que generaba ver la mancha de agua sobre el trazado magiar que nunca terminó de llegar.

Los dos Ferrari presionaron a Russell | Ferrari

De nuevo la estrategia volvió a lastrar a los dos pilotos de Ferrari. Comenzando en este caso por dos nuevas paradas horrorosas a Carlos Sainz que le llevarían a dejar expuesto, especialmente tras la primera, cuando el madrileño se vio saliendo detrás de Esteban Ocon para finalmente no sólo perder su mano a mano con George Russell, sino también para verse atosigado por Max Verstappen y superado finalmente por Charles Leclerc.

Para el monegasco la vida no sería mucho más sencilla, ya que la parada de Max Verstappen, que iba con una estrategia contraria a la de los Ferrari al salir con blando y después poder ir a dos stints con medios, terminaría por empujar a los de Maranello a montar el compuesto duro en el F1-75 de Leclerc, un neumático que no tenía el rendimiento esperado, yendo incluso a peor cuando las gotas de lluvia empezaban a caer y hacía que prácticamente el Ferrari no pudiera traccionar.

Espectacular doble podio para los de la estrella | Mercedes-AMG F1

La situación era tan dramática para Charles, que incluso la Scuderia tomó la opción de hacer una nueva parada con Leclerc para montarle el blando a quince vueltas para el final, una vez que ya había sido superado en pista por George Russell. Se confirmaba la debacle para los transalpinos que, ni tan siquiera en un Gran Premio en el que Max Verstappen partía décimo en la parrilla, que incluso tendría un error en forma de trompo, terminarían por verse superados no sólo por los Red Bull, sino también por los Mercedes-AMG F1.

Con unos blandos de menos vueltas que los de Sainz, Sainz sería también presa fácil de Lewis Hamilton cuando a falta de menos de 10 vueltas los dos Mercedes terminaban por empujar fuera del podio a Ferrari, momentos en los que Charles Leclerc, ya con el blando, luchaba por tratar de acercarse, casi como si de “manotazos de ahogado” se tratara, a un Checo Pérez que estaba aguantando muy bien las diferencias en su caso con el compuesto medio montado en el Red Bull.

Octava victoria y 80 puntos de renta para Verstappen | Red Bull Racing

Tocados y hundidos en Ferrari, especialmente viendo que ese paso hacia delante de las flechas plateadas no sólo no ha servido para robarle puntos a los Red Bull, sino que incluso se han visto superados por el W13, en un momento en el que Max Verstappen ha dado lo que podemos asegurar que se trata de un golpe al Mundial cuando quedan nueve fechas para cerrar esta temporada 2022 cuyo Gran Premio Final, Abu Dhabi, parece todavía lejano en el tiempo, el fin de semana del 18 al 20 de noviembre. Son 80 puntos de ventaja los que tiene Max sobre Leclerc, con Sainz superado en la general por George Russell y con Mercedes a apenas 30 puntos de la segunda plaza de Ferrari, que de nuevo tenía dos coches fuera del podio.

Octava victoria de la temporada para Max Verstappen, acompañado en el podio por los dos Mercedes de Lewis Hamilton (ayer perdió muchas décimas por problemas en el DRS) y George Russell, mientras que Carlos Sainz se defendía de Checo Pérez para quedarse con la cuarta plaza. Charles Leclerc quedaría sexto, preguntando por radio desconcertado si el coche estaba OK, preocupado en este caso por la falta de ritmo para alcanzar a Checo Pérez y preocupado especialmente al ver el Alfa Romeo de Valtteri Bottas desfallecer a falta de tres giros para el final.

Alonso tuvo que batallar con su compañero de equipo | Alpine

La lluvia llegaría tal y como anunciaban los radares para la última vuelta, aunque no tendría finalmente efecto en el orden de la clasificación. Fernando Alonso terminaría octavo tras Lando Norris, después de una nueva polémica con su compañero de equipo, Esteban Ocon. El asturiano se quejaba nada más comenzar de la defensa realizada por el francés en las primeras curvas y después de la primera parada, ya con los Alpine con el neumático duro, también una acción para cubrir su posición del ataque de Fernando dejaría vía libre al doble adelantamiento en una curva de Daniel Ricciardo.

Sebastian Vettel por su parte cerraba las posiciones de puntos, justo por delante de Lance Stroll y después de remontar tras haberse quedado fuera de la Q2 en la sesión de clasificación. Ricciardo sería sancionado por su parte con cinco segundos que lo dejaban fuera de la zona de puntos después de tener un contacto precisamente con el canadiense de Aston Martin. La Fórmula 1 se va ahora de vacaciones hasta finales de agosto, con el Gran Premio de Bélgica programado para el fin de semana del 26-28 y un sprint final para acabar la temporada europea que verá consecutivamente la celebración de las carreras en Zandvoort y Monza.

Clasificación final del GP de Hungría 2022