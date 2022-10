Hyundai deja de contar con el heredero de la saga Solberg para el WRC 2023

Disputada la antepenúltima cita de la temporada del Campeonato del Mundo de Rallies, muchos son los flecos por resolver antes de afrontar la próxima campaña, especialmente en lo referente al mercado de pilotos. Con Kalle Rovanperä recién proclamado Campeón intercontinental tras su victoria en Nueva Zelanda, el futuro del finlandés con Toyota GAZOO Racing parece el más claro, con una estructura dirigida por Jari-Matti Latvala que no se espera que haga muchas modificaciones.

El propio director del equipo apuntaba a que su intención para 2023 era la de mantener a su actual alineación de competidores, a la espera de cerrar en este caso con Sébastien Ogier el número de pruebas que el francés quiere disputar en su programa parcial. Incluso Esapekka Lappi ha asegurado estar contento con su actual posición como complemento del ocho veces Campeón del Mundo, por lo que todo parece indicar que no se moverá demasiado el mercado en este sentido.

Toyota espera repetir su alineación en 2023 | TGR WRC

Los que sí han dado sorpresas durante las últimas horas han sido los responsables de Hyundai Motorsport. El equipo con sede en Alzenau es el que parece tener más flecos por atar antes de que termine el año 2022, confirmando esta misma mañana que Oliver Solberg no continuará con la formación, no disputando ninguna de las dos fechas restantes (estará presente en Japón para hacer los reconocimientos) y optando por no renovar su contrato de cara a 2023.

Con la cuarta posición del Rally de Ypres como mejor resultado, la progresión por parte del piloto escandinavo parecía haberse quedado ligeramente estancada durante este primer año de la reglamentación Rally1. Desde el equipo ya han adelantado su intención de actualizar su alineación de pilotos y “presentar un trio experimentado de tripulaciones para la temporada 2023”, entre los que se desliza que debería continuar tanto Thierry Neuville, todavía bajo contrato con la firma surcoreana, como Dani Sordo, en su caso de nuevo con un programa parcial que debería decidirse tras la disputa del Rally de Cataluña este mismo mes de octubre.

Craig Breen puede volver a cambiar de aires | M-Sport

Todo el mundo espera el movimiento de Tänak

A partir de aquí, cualquier cosa puede suceder, especialmente si hacemos referencia al futuro de Ott Tänak, al cual se le ha relacionado insistentemente con un posible interés por parte de M-Sport de volver a contar con sus servicios como referencia dentro del equipo que conforman junto a Ford. El estonio, lejos de confirmar dichas especulaciones, también introdujo la variable de una posible retirada a final de 2022, aludiendo en este caso a los problemas familiares que ya le han hecho tomar decisiones deportivas en otras ocasiones.

Sin lugar a dudas el Campeón del WRC en 2019 tendrá la llave del mercado, siendo cualquiera de los movimientos la mecha que necesita la Silly Season del Mundial de Rallies para terminar de prenderse. Una llegada a M-Sport podría variar por completo el actual plantel de los británicos, apuntando algunos medios internacionales a un posible cambio de aires de Craig Breen, que podría regresar a Hyundai para conformar esa alineación experimentada a la que se hace referencia el equipo. Andreas Mikkelsen, campeón en 2021 del europeo de Rallies y de WRC2, así como antiguo piloto de Citroën, Hyundai y Volkswagen en el WRC, sería otra de las opciones a contemplar.

La retirada también es opción para Tänak | Hyundai

En el caso de Oliver Solberg, los próximos meses serán clave para su futuro, tratando de cerrar un nuevo programa en el Campeonato del Mundo antes de explorar otras alternativas. En el pasado ya se le pudo ver compaginar una presencia en el ERC con la decisión de pilotar para Subaru en Norteamérica. Curiosamente, el sueco se queda sin volante cuando se cumplen dos décadas del título Mundial conseguido por su padre, Petter Solberg.

Oliver declaraba tras conocerse la decisión de Hyundai: “Obviamente estoy decepcionado por la situación, pero tengo que respetar la decisión del equipo y su nuevo plan de seguir adelante con tres coches y solo pilotos experimentados en su alineación de pilotos. Ha sido muy amable de su parte haber sido abiertos conmigo durante este proceso. Sé que no fue una decisión fácil para ellos porque el plan cambió. Quedo agradecido por esta primera oportunidad que me han ofrecido en el WRC. Sabíamos que esta temporada sería de aprendizaje, de lo cual hemos hecho mucho, y sin duda será una experiencia valiosa para mí en la próxima etapa de mi carrera”.