George Russell, el más rápido en una movida primera jornada del GP de México

El Gran Premio de México llega en medio de un enorme furor por un Sergio Pérez que está en el mejor momento de su carrera deportiva, con dos victorias este 2022 y como uno de los candidatos a la victoria de este fin de semana. De momento, ni Ferrari ni Red Bull marcaron el mejor tiempo del día, siendo el más veloz un George Russell que fue primero en la segunda sesión de entrenamientos libres. Por su parte, Carlos Sainz fue el más rápido por la mañana, en la sesión quizás más ‘convencional’, justo por delante de Charles Leclerc. Fernando Alonso fue sexto por la mañana y undécimo en la sesión vespertina.

En cuanto a noticias, la Fórmula 1 llegó a México con varios puntos de atención. Durante la semana, Audi confirmó a Sauber como su ‘partner’ técnico de cara a la temporada 2026, cuando la firma alemana entrará a la categoría reina. De esta forma, el equipo suizo firmará su tercera asociación teutona en la categoría reina tras haber estado con Mercedes en los años 90 y con BMW la década siguiente. También se confirmó durante la madrugada del viernes que la FIA devolvía la séptima posición del GP de EE.UU. a Fernando Alonso, tras estimar que la reclamación de Haas se había realizado fuera del periodo reglamentario.

Sainz era el más rápido en la FP1 | Ferrari

Finalmente, se confirmó también la decisión final de la FIA con respecto a los excesos de gastos de Red Bull y Aston Martin. Estos últimos se llevan una multa de cerca de medio millón de dólares, mientras los austriacos reciben una multa de 7 millones de dólares, además de una reducción del 10% de tiempo de desarrollo de su monoplaza. Christian Horner declaraba que el equipo acepta el castigo, aunque dejando claro que no se beneficiaron a nivel deportivo ya que según el británico el gasto fue en otros conceptos. Añadió que de cara a 2023, el castigo les podría suponer una pérdida de entre dos y cinco décimas por vuelta, según el circuito.

Al igual que en el Gran Premio de Estados Unidos disputado la pasada semana en el Circuit of the Americas, en México hubo cinco pilotos no habituales al volante en los entrenamientos libres. De la misma forma que en ese caso, los cinco ‘invitados’ registraron los tiempos más lentos de la primera sesión del fin de semana. Liam Lawson fue el más veloz con la décimo sexta posición al volante de un AlphaTauri que le dio varios problemas, empezando con los inconvenientes con los frenos que llevan asaltando al equipo de Faenza en las últimas carreras y acabando con asuntos técnicos que causaron una bandera roja a pocos minutos del final y que anticiparon el final de la sesión.

Antepenúltima carrera de Gasly con AlphaTauri | Red Bull Content Pool

Siguieron por detrás Logan Sargeant, recientemente confirmado como piloto titular de Williams para la temporada 2023 siempre y cuando logre los puntos suficientes de Superlicencia, Nyck de Vries (que también estará en competición el próximo año) con Mercedes y dos apellidos míticos con Jack Doohan y Pietro Fittipaldi. Estos pilotos tomaron el lugar de Yuki Tsunoda, Alex Albon, George Russell, Esteban Ocon y Kevin Magnussen, quienes afrontarán por lo tanto el fin de semana con una hora menos de rodaje. A priori no debería ser un gran inconveniente, pero siempre es algo a tener en cuenta.

Entre los pilotos regulares, pues, los Ferrari fueron los más veloces en la primera sesión, con Carlos Sainz marcando el mejor tiempo por delante de Charles Leclerc. Los coches italianos estuvieron poco más de una décima por delante de los Red Bull, curiosamente marcando los mismos registros Sergio Pérez que Max Verstappen. Lewis Hamilton marcó el quinto mejor tiempo, con Fernando Alonso sexto como primero de los mortales a poco menos de dos décimas. Valtteri Bottas, Lando Norris, Pierre Gasly y Sebastian Vettel completaban el top 10 de una primera hora con bastante movimiento con problemas técnicos para algunos de los pilotos no habituales.

Vettel rinde homenaje a Dietrich Mateschitz | Aston Martin

La segunda sesión de la jornada volvía a contar con la media hora extra de pruebas para los nuevos neumáticos Pirelli. De esta forma, había una hora y media de rodaje en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Esto hacía que durante los primeros 45 minutos de sesión, solo los cinco pilotos que no habían rodado en los libres 1 (Tsunoda, Albon, Russell, Ocon y Magnussen) podían emplear los neumáticos de la temporada 2022. Sin embargo, todos los pilotos tenían que completar el programa de Pirelli com los compuestos de 2023. Aún con todo, la sesión empezó con bastante actividad en pista y muchos pilotos rodando.

En tiempos, Russell fue el más rápido, con un tiempo casi ocho décimas más rápido que el segundo clasificado, un Tsunoda beneficiado por la particularidad de esta segunda sesión, con Ocon en tercera posición. El primer piloto que había rodado en los entrenamientos libres de la mañana era un Hamilton, en cuarta posición. Pérez completó el top 5 por delante de Verstappen y un Leclerc que fue séptimo tras un accidente en la zona de las curvas rápidas enlazadas tras la cual Ferrari tendrá que revisar el estado mecánico de su monoplaza para asegurarse que no hay daños en la caja de cambios. Quién sí tendrá penalización de cinco posiciones por cambio de componentes es Magnussen.

Cerrando el top 10 estuvieron Sainz, Bottas y Gasly, con Alonso en undécima posición en una sesión que acabó una vez más con bandera roja, esta vez causada por Guanyu Zhou. La jornada de mañana ofrecerá la siempre apasionante pelea por la pole position en un circuito en el que los 2.200 metros de altitud complican el pilotaje de unos monoplazas que llevan los alerones con máxima carga aerodinámica pero con una adherencia al nivel de Monza. La sesión clasificatoria se disputará mañana a las diez de la noche, horario peninsular español.